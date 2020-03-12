Обнародованы результаты тестов украинцев, у которых подозревали коронавирус

В Украине состоянием на 12 марта не подтвержден ни один новый случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Отмечается, что лишь один образец был подтвержден на коронавирус (3 марта). Но остальные 45 получили отрицательный результат. Добавим, что отчет был получен из лаборатории ВОЗ в Лондоне (Англия).

Коронавиурс в Украине

В Центре напомнили, как обезопасить себя от коронавируса. Эксперты посоветовали тщательно (20-40 сек) мыть руки теплой водой с мылом или обработать антисептиком.

Важно знать, что медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Результаты теста на коронавирус Центр общественного здоровья Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 12 марта приблизилось к 126 тысячам человек, скончались уже более 4900 пациентов.

В Украине заподозрили коронавирус COVID-19 у 20 человек и отобрали их образцы материалов для исследования.

В Минздраве сообщили, что провериться на наличие коронавируса в Украине пока можно только через семейного врача, но совсем скоро в аптеках появятся экспресс-тесты.

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