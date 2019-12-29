Обмен пленными с "Л/ДНР" начался: появились первые фото и видео передачи

Процесс обмена пленными между Украиной и террористическими "Л/ДНР" стартовал, стороны начали передачу удерживаемых лиц.
Соответствующие фото и видео были опубликованы в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Машины с пленными пересекли линию разграничения. По очереди под конвоем начали выводить участников обмена.
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Как сообщалOBOZREVATEL, ранее журналистка Соня Кошкина сообщила, что из "Борисполя" вылетел специальный военный борт для транспортировки пленных.
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