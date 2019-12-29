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29 декабря • обновлено в 11:58
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Обмен пленными с "Л/ДНР" начался: появились первые фото и видео передачи

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Процесс обмена пленными между Украиной и террористическими "Л/ДНР" стартовал, стороны начали передачу удерживаемых лиц.

Соответствующие фото и видео были опубликованы в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Машины с пленными пересекли линию разграничения. По очереди под конвоем начали выводить участников обмена.

Обмен пленными с "Л/ДНР" начался: появились первые фото и видео передачи

Обмен пленными с "Л/ДНР" начался: появились первые фото и видео передачи

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Как сообщалOBOZREVATEL, ранее журналистка Соня Кошкина сообщила, что из "Борисполя" вылетел специальный военный борт для транспортировки пленных.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Обмен пленными
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Деду-медовику надо сразу орден вручить!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну наконец то тысячи военнопленных бурятов вернутся домой))))) или там одни украинцы?
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