Обмен пленными: опубликованы фото российских участников

В субботу, 7 сентября, начался обмен пленными между Украиной и Россией. В сети показали первые фото российских участников обмена.

Снимки опубликовало издание "Комсомольская правда" (новость дополнена подробностями).

Обмен пленными Комсомольская правда

Обмен пленными Комсомольская правда

Обмен пленными Комсомольская правда

Также СМИ опубликовали снимки того, как россияне готовились к процессу обмена и собирали вещи из санатория под Киевом, где они находились на тот момент.

Обмен пленными Комсомольская правда

Обмен пленными Комсомольская правда

Обмен пленными Комсомольская правда

Обмен пленными Комсомольская правда

Обмен пленными Комсомольская правда

Также главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян опубликовала снимок всех россиян, которых Украина передаст Москве. Стоит отметить, что лица всех, кроме журналиста Кирилла Вышинского, скрыты.

Что известно об обмене пленными на данный момент:

Речь идет об украинских политзаключенных (Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух) и захваченных во время обострения в Керченском заливе моряках.

Среди тех, кого требует освободить Кремль, наиболее значимой фигурой является один из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17" Владимир Цемах.

Российская сторона официально подтвердила, что переговоры подходят к финалу.

СМИ уже несколько раз разгоняли фейковые сообщения о возможной дате обмена, однако никакой официальной информации до сих пор нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что обмен пленными состоится 7 сентября.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!