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8 сентября • обновлено в 11:13
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Обмен пленными: опубликованы фото российских участников

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В субботу, 7 сентября, начался обмен пленными между Украиной и Россией. В сети показали первые фото российских участников обмена.

Снимки опубликовало издание "Комсомольская правда" (новость дополнена подробностями).

Обмен пленными

Обмен пленными

Комсомольская правда

Обмен пленными

Обмен пленными

Комсомольская правда

Обмен пленными

Обмен пленными

Комсомольская правда

Также СМИ опубликовали снимки того, как россияне готовились к процессу обмена и собирали вещи из санатория под Киевом, где они находились на тот момент.

Обмен пленными

Обмен пленными

Комсомольская правда

Обмен пленными

Обмен пленными

Комсомольская правда

Обмен пленными

Обмен пленными

Комсомольская правда

Обмен пленными

Обмен пленными

Комсомольская правда

Обмен пленными

Обмен пленными

Комсомольская правда

Также главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян опубликовала снимок всех россиян, которых Украина передаст Москве. Стоит отметить, что лица всех, кроме журналиста Кирилла Вышинского, скрыты.

Обнародованы фото россиян-участников обмена

Что известно об обмене пленными на данный момент:

  • Речь идет об украинских политзаключенных (Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух) и захваченных во время обострения в Керченском заливе моряках.

  • Среди тех, кого требует освободить Кремль, наиболее значимой фигурой является один из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17" Владимир Цемах.

  • Российская сторона официально подтвердила, что переговоры подходят к финалу.

  • СМИ уже несколько раз разгоняли фейковые сообщения о возможной дате обмена, однако никакой официальной информации до сих пор нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что обмен пленными состоится 7 сентября.

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Тема
Обмен пленными
Место
Украина
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Опаньки, на фото "всех россиян, которых Украина передаст Москве" я вижу одних головорезов! Сутулые, руки на мудях, возрастные - это спецназ ГРУ РФ, однозначно! Всех опаснее три женщины и котэ, вот у кого руки/лапы по локоть в крови...:)
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Маскова Илона
Маскова Илона
Украина меняет своих граждан-политических противников на своих граждан-террористов... Классный обмен!
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Махов Макс
Махов Макс
Мигол Наталка, Агеева записали в украинцы? Нах он нам нужен? И ещё 10 к*цапав. Бгггггаааа
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Мигол Натали
Мигол Натали
Махов Макс, Во Внуково ни одного русского все украинцы обмен был украинцы на украинцев так кто с кем воюет.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Посмотрел списки, которые отдаёт Украина, так там половина граждан Украины. А где боевые буряты? Вы же с Россией войну ведёте. Ни одного российского кадрового военного не смогли найти. Всё сепаратисты да антифашисты.
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2 из 8 ответов | показать все
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Он Алекс, Агеева даже ваш суд не признал военнослужащим ! Ну а про второго скажу так подними отчёты СММ ОБСЕ и ты убедишься ,что в природе не существует оккупационного корпуса ! А про добровольцев ни кто и не скрывал ,что они есть ,кстати на стороне Украины воюет тоже не мало россиянин!
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Махов Макс
Махов Макс
Мигол Натали авца, кто тебя мухоморами накормил? Ногу десантника контрактника рассейского Вермахта Козлова и голову сержанта Орлова, на щи возьмёшь? Они на дамбасе заблудились Бгггггаааа
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