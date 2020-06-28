Нужно ли носить маски на пляже: Степанов объяснил ситуацию

На пляжах в Украине, которые разрешено посещать, главное соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Носить маску на открытом воздухе, не находясь в большом скоплении людей, не обязательно.

Об этом на брифинге в воскресенье, 28 июня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"При соблюдении социальной дистанции на пляже пользоваться масками не обязательно. Если находясь на пляже есть большое количество людей, то для соблюдения мер предосторожности нужно пользоваться масками", – отметил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский эпидемиолог рассказал, что находиться в общественном транспорте в Украине, надев защитную маску, невозможно из-за высокой температуры воздуха.

Отметим, что по состоянию на утро 28 июня в Украине официально подтверждены 42 982 случая коронавирусной инфекции. Из них 917 были обнаружены за прошедшие сутки.