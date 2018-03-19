Новый циклон: Украину накроют сильнейшие снегопады

Во вторник, 20 марта, в Украину с Юга ворвется новый циклон, который принесет сильный ветер и снегопады и охватит почти всю территорию страны.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, он начнет шествие по Украине с юго-запада - Одесская, Николаевская, Винницкая, Черновицкая области.

"Далее он будет перемещаться в северо-восточном направлении, постепенно охватывая практически всю территорию Украины. Это значит опять снегопады, усиление ветра, метели, на юге, где температура буди выше, снег превращаться в мокрый снег ", - сказала синоптик в эфире "Эспрессо".

Температура воздуха в Украине будет оставаться низкой.

Так, на севере будет до -10 градусов, ночью на севере, северо-востоке до -14, местами - Черниговская, Сумская, север Киевской области - до -14 ...- 18 градусов.

"В Киеве завтра почувствуем влияние циклона, прыгать атмосферное давление, температура будет оставаться низкой, в столицу подойдет снег с порывистым ветром", - добавила Диденко.

По прогнозу синоптика, текущая неделя в целом будет холодной, но с 25-26 марта в Украине начнется ощутимое потепление.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появился прогноз погоды на начало недели в Украине.