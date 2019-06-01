Скандал в ПЦУ: Филарета уличили в новой провокации

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет на 3 июня созывает столичных священников, чтобы они присягнули на верность Киевскому патриархату и Филарету как главе УПЦ КП.

Об этом 1 июня в Facebook сообщил епископ ПЦУ Адриан Кулик-Богдан. Священник заявил, что такие действия почетного патриарха разрушают единство ПЦУ, и назвал Филарета "профессиональным раскольником и бунтарем".

По словам епископа, информацию о готовящемся расколе он получил от настоятелей киевских храмов, которые до сих пор формально находятся под руководством Филарета.

"Владыка Филарет созывает всех священников Киева к себе на Пушкинскую 36 в понедельник на 11:00. Он будет требовать (шантаж/запугивания/угрозы) от нас, чтобы мы подписали присягу на верность УПЦ-КП и ему персонально как патриарху КП" – рассказал Кулик-Богдан.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет ru.krymr.com

Епископ напомнил, что Филарет ранее неоднократно называл себя киевским патриархом, заявлял, что не признает устав Православной церкви Украины, "что Томос неправильный и предстоятель также неправильный".

По его мнению, Филарет стремился обмануть вселенского патриарха и участников объединительного собора ПЦУ, "что якобы выберут предстоятеля одного, а по факту предстоятелем должен был остаться он (Филарет), а обманули его".

"Филарет уже объявил себя вне УПЦ/ПЦУ, он уже объявил свой обновленный/реанимированный/активированный "УПЦ-КП", и он не подчиняется решениям синода УПЦ/ПЦУ, а если будет архиерейский собор УПЦ/ПЦУ, то и его решению он, опять же, не подчинится, если оно будет противоречить его видению и убеждению", - пишет епископ.

Как подчеркнул Кулик-Богдан, Филарет "де-факто уже отделился от УПЦ/ПЦУ и четко работает над созданием своей юрисдикции, которую он назовет "УПЦ-КП".

Епископ назвал почетного патриарха "профессиональным раскольником и бунтарем, который не справился с собственными пороками властолюбия и гордыни, не прислушался к голосу соборного разума Церкви, путем раскола и разрушения УПЦ/ПЦУ, ради удовлетворения своих властных амбиций".

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