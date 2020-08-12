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Новый глава военной разведки назвал основные угрозы для Украины

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
20,1 т.

  • Владимир Зеленский 5 августа назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Минобороны

  • Буданов в интервью "Интерфаксу" предупредил о военных угрозах для Украины

  • Он отметил, что важно вовремя оценивать потенциал противника

  • По словам Буданова, в мире проходят войны нового типа, куда вовлечены и гражданские части с мощной пропагандой

Новый глава военной разведки назвал основные угрозы для Украины

Буданов назвал главные военные угрозы для Украины.

Недавно назначенный начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что одна из главных задач Украины с военной точки зрения – заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника.

Такое мнение он высказал в интервью "Интерфакс-Украина". По словам Буданова, сейчас в мире проходят войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части и которые идеально маскируются разными мощными пропагандистскими программами.

"Нам надо учиться вычленять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно гасить возможности для начала военных конфликтов. Перед любой страной сейчас стоят следующие риски: глобальный мир, открытые границы, быстрый съем любой информации, множественные очаги недружественных намерений, резкий рост технических возможностей для инициации тех или иных столкновений. А все это – деньги и модернизация", – сказал Буданов.

Он подчеркнул: у некоторых стран сильно выражена склонность к интенсификации разного рода гибридных воздействий на Украину, чтобы подтолкнуть к тому или иному вектору развития, который был бы выгоден для этих стран, а не для нас.

"Так вот, наша задача – заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника", – отметил Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, которого накануне назначил президент Владимир Зеленский, планирует реформировать украинскую разведку и внедрять в ней стандарты НАТО.

УкраинаГлавное управление разведкиМинистерство обороны Украины
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