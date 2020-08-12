Новый глава военной разведки назвал основные угрозы для Украины

Недавно назначенный начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что одна из главных задач Украины с военной точки зрения – заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника.

Такое мнение он высказал в интервью "Интерфакс-Украина". По словам Буданова, сейчас в мире проходят войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части и которые идеально маскируются разными мощными пропагандистскими программами.

"Нам надо учиться вычленять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно гасить возможности для начала военных конфликтов. Перед любой страной сейчас стоят следующие риски: глобальный мир, открытые границы, быстрый съем любой информации, множественные очаги недружественных намерений, резкий рост технических возможностей для инициации тех или иных столкновений. А все это – деньги и модернизация", – сказал Буданов.

Он подчеркнул: у некоторых стран сильно выражена склонность к интенсификации разного рода гибридных воздействий на Украину, чтобы подтолкнуть к тому или иному вектору развития, который был бы выгоден для этих стран, а не для нас.

"Так вот, наша задача – заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника", – отметил Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, которого накануне назначил президент Владимир Зеленский, планирует реформировать украинскую разведку и внедрять в ней стандарты НАТО.