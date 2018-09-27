1. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи с Петром Порошенко в Нью-Йорке вручил украинскому президенту копию декларации о непризнании аннексии Крыма россией. В ходе встречи Порошенко и Волкер также обсудили сотрудничество между Украиной и США в сфере безопасности и обороны

2. На ватофоруме не утихают страсти из-за прохода двух украинских кораблей под мостом: “Люди перестали думать головой, за них это телеящик делает. Надоело видеть животную радость людей, которые на один час становятся счастливее, когда кому-то плохо за бугром, он беднее, глупее. Соломинку у соседа видим, у себя бревно не замечаем. Еще раз, два судна проковыляли в Азов, а воплей по ТВ, словно авианосец просочился”. После этого модератор забанил автора сообщения

3. Ватостополец мочит запоребриковую вату на ватофоруме: “Вы это себе напомните, когда от скуки тыкаете кубаноидной ластой в клаву. Ваши двойные стандарты, типа "Монтрё действует", поскольку это выгодно рф, а Женевская не действует, поскольку она выгодна Украине, США и прочее, и по ней рф — страна-оккупант со всеми вытекающими, изрядно всем поднадоели. Вам уже популярно на пальцах объясняют, что, если вы желаете жить в мире кривых зеркал и лжи, вы это получаете. Яркий пример — истребление вагнеровцев в Сирии. Ихтамнет? Отлично, они утюжат якобы пустую территорию, с которой потом караваны 200-ых. Корону поправьте, а то её лопатой вам на глаза и на уши сбили, лишив зрения, слуха и сдавив остатки мозга. Сайт (Севинфо) потерял свою привлекательность и актуальность с тех пор, как его отжали у создателей, попутно впарив в качестве модеров парочку персонажей, которых на порядочных ресурсах банят после первого коммента. А после того как эти самые "смотрящие", наплевав по материковой привычке на правила, стали банить без предупреждения всех неугодных и особенно пользователей, зареганных чуть ли не с момента основания Севинфо, сайт потерял остатки уважения и репутации. Теперь он наводнён скучающими понаехами, материковыми, агрессивными провинциалами, "горячо любящими Севастополь" издалека, потому что "хочу к вам переехать", полубезумными пенсионерами и смотрящими за всей этой братией. Так что смысла нет тут что-либо путное обсуждать. Это не скрепно. А скрепное — не интересно. Оставьте на материке свою российскую привычку передёргивать и пытаться манипулировать чужим мнением. Меня безумно раздражает ваша (и ваших сограждан) безграмотность, чисто материковая. Я к этому не привык. Невежа не может быть равным оппонентом, а бесплатно кого-то просвещать — лохов нет. Только у граждан с материка рф постоянные претензии к окружающим по поводу того, что весь мир вам должен (в том числе и объяснять, давать ссылки и пр.), и ни одного аргумента. Суть в том, что вы и похожие на вас "новейшие крымчане и севастопольцы", и те, кто тщится ими стать, мне глубоко неприятны. Вы — чужие, имеющие смелость (если не сказать наглость) судить о том, чего вы не знаете и знать не можете, в отличие от местных. В том числе и о ВМС соседнего государства. Говорить не о чем, вы о своей-то армии ничего не знаете, только то, что вам льют в уши. Ещё по теме о злорадстве по поводу украинских судёнышек. Поскольку, как я уже говорил, у Украины были другие приоритеты и она не опасалась бывшего брата, ВМСУ были просто атрибутом, чисто символическим, в отличие от соседей. У неё (Украины) был повод прозреть, что, имея огромную береговую полосу, не вкладываться во флот — верх беспечности. Что мы и наблюдаем. Думаю, что два вспомогательных кораблика, прошедших под мостом — пробный шар. Во всех смыслах. Печалька в том, что украинцев стремительно перевооружат заинтересованные в этом небедные страны, которые не нуждаются в отмене пенсий для поддержания штанов. Только Украина об этом не кричит на всех углах и не впадает в эйфорию, рисуя мультики. Последствия будут очень неприятными. Я был поражён, посмотрев чисто случайно в сети их парад на День Независимости 24 августа. Это совсем не то, что рисуют всякие кисель-ТВ. И особенно состав участников этого парада. Ну а тем, кто хочет "просто верить и радоваться", так кто же вам доктор”

Новости Разведчики России способны лишь мочиться в сортире

4. Учитывая спич ватника из предыдущего пункта, не мог пройти мимо этой новости: “Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Порошенко о том, что Вооруженные силы Украины уже к 2020 году должны соответствовать стандартам НАТО, заявил, что Альянсу не нужно разрешение россии относительно вступления Украины в силовой блок”

5. Вспышку менингита в Севастополе оккупанты связали с ростом населения. Правильно связали — и туберкулез, и СПИД — это прет из россии к нам. В 2013 году было зафиксировано 60 заболевших серозным менингитом, в 2017 — 100, а с начала 2018 года в Севастополе подтверждено 142 случая заболевания. Оккупанты также сообщили, что с 2013 года количество детей в школах Севастополя увеличилось за счет понаехавших на 6 тысяч, в детских садах — также на 6 тысяч

6. Понаехавшая требует к себе внимание: “Друзья! Только переехала в Феодосию. Ищу новых друзей. Девчонок и парней! Давай знакомиться!”. Ответы: “Оу май”, “Нет. Мы только с нашими знакомимся”, “Не, таких у нас хватает”, “Ага, а потом вот это: Феодосия занимает первое место в Крыму по количеству ВИЧ-инфицированных”, “Давай знакомиться. Я — Ганнибал Лектор, а ты, наверное, Клариса Старлинг?”, “Можно было бы разок-другой познакомиться”, “Я пас”, “Зачем?”

7. “Волнуют уроки физической культуры. Как они будут проходить и где? Неужели дети будут дышать этим говном? Да и вообще, как дети будут ходить в школу, гулять? Какой кошмар. И не рассказывайте, пожалуйста, что всё идеально и воздух прекрасен и чист. Всё это полный бред. Никому не верю, т.к. сама это говно ощущаю. Это преступление по отношению к нам”, — написала жительница Армянска

8. Об опасениях относительно ситуации в Армянске, где сегодня возобновили занятия в школах, говорят и другие местные жители. Некоторые вывезли своих детей в другие города и возвращать пока не собираются

9. Экологи считают, что возвращение детей в Армянск не оправдано: “Дети едут фактически в те же условия, которые и были”

10. Пожалуй, впервые в истории страна, у которой только что сбили самолет с экипажем, срочно поставляет “иностранной армии”, которая этот самолет сбила, новый комплекс ПВО

P.S. Понравился мне монолог ватника, который ставил на место запоребриков, пересмотревших российский зомбоящик. Думаете, он из числа прозревших? Вряд ли. Очень многие предатели, которые до сих пор повторяют российские методички относительно Украины, на самом деле, все понимают и понимали еще с 2014 года. Просто ненависть к понаехавшим и их новым порядкам иногда вырывается наружу в виде правды об Украине и о россии. И россии есть над чем задуматься. Пусть не так быстро, как нам хотелось бы, но Украина крепнет и вооружается. И вся наша мощь будет направлена против того, кто гарантировал когда-то нам безопасность и территориальную целостность в обмен на отказ от крупнейшего ядерного арсенала. Нет, нападать на россию мы не будем — мы не нацисты, но свое вернем. Ящик Пандоры открыт!