1. В Керчи с применением силы оккупанты разогнали мирное собрание гаражного кооператива, члены которого хотели обсудить земельную проблему своих участков, созданную оккупантами. На место моментально прибыли полицаи режима, многие из которых являются понаехавшими, судя по рожам и акценту, и потребовали разойтись. Некоторые ватники ещё не поняли, куда попали, поэтому возмущенно доказывали полицаям, что они ничего не нарушают, никому не мешают и имеют право на собрание. На что полицаи снова повторили, что это “несанкционированный митинг” и всем следует убираться. Ватники кричали, что это козни тех, кто “ненавидит русских людей”, а также бредили какими-то указами путина, которые не выполняются во благо этих самых русских людей. В итоге организатора собрания силой увезли в гестапо. Оставшиеся ватники смиренно возмутились, но их заставили разойтись. В конце видео ватница кричала полицаям: “И это вы то нас?!”, — т.к. считала их “защитниками”, а не оккупантами. К сожалению, видео снято пропагандонами, поэтому, судя по всему, многие реплики вырезаны.

2. Межгорное водохранилище — самый крупный из наливных искусственных водоемов Крыма. Водохранилище находится недалеко от Симферополя, в Таксабинской балке, возле села Скворцово. Сегодня водохранилище практически обмелело и заросло. По ссылке посмотрите видео. Оно снято ватником, который винит во всем Украину.

3. В Судакской больнице больше нет кардиолога, эндокринолога, отоларинголога, онколога… Уже вижу картину, как достроили мост, и по нему в Крым идут онкологи, кардиологи… Намек ясен, вата?

4. Крымские пропагандоны сообщают срочную новость: “Власти радуются, что продукты в Крыму дорожают медленно”. Хоть и медленно, но процветаем же)))

5. Турист из Ульяновской области украл из магазина в Коктебеле шесть бутылок водки. Туриста поймали, но водку он уже успел выпить. Ну вот, а вы говорите, что туристов нет.

6. Ялтинский автовокзал продолжают обносить забором. Нижнюю платформу вы уже видели, а теперь посмотрите на лабиринты из заборов на верхней платформе вокзала. Чем не зона? . У жителей Ялты снова случилась истерика. А понаехавшие пишут, что мы в Крыму “привыкли жить в отсталой Украине”. Оказывается, заборы — признак развития. Идиоты .

7. Неблагодарные гардемарины требуют назад личные вещи, отобранные охраной артиста путина при шмоне: “Я немного с опозданием, но мне чисто интересно, есть ли возможность или шанс вернуть свои вещи, которые представители правоохранительных органов забрали при проходе через пропускной пункт на площади 14 числа? Ведь обещали, что всё будет в целости и сохранности, один даже хотел мне РАСПИСКУ предложить, юморист… Хотя как можно было этому поверить, если личные вещи людей просто-напросто валялись в траве: духи, дезодоранты, капли, пилочки, блески для губ… Совершенно не продумали этот вопрос. Я возмущена”. Тем временем предатель Украины Валерий Бородулин (“прокурор”) шокирован, как стадо свозили на митинг со всего Крыма. Прочтите.

8. Оккупанты нам пятый год крутят кино про вымышленных террористов и экстремистов, а наша вата все никак не хочет в стойло — привыкли жить в свободной стране. Я же говорю, начнут реально взрывать: “По теме безопасности! Один мой знакомый, который прошёл две чеченские кампании, говорит, что Крым и Севастополь — это страна непуганых идиотов (простите за грубость), и он прав! Лента ВКонтакте полна новостей о подготовках к терактам, задержании террористов, в том числе и в Крыму. А люди возмущаются, что их слишком тщательно проверяют во время массовых скоплений людей и мероприятий городских”.

9. Как же мы раньше жили без заборов, металлоискателей, шлагбаумов, блокпостов? Совсем не беспокоились о безопасности. Но вот россиюшка “спасла” нас и появились террористы и враги, которые все время покушаются на наши скрепы.

10. Керчь в поисках лучшей жизни: “На Индустриальном выключили свет! По городу свет есть?”. Ответы: “АТС до 8:30 не было света”, “На Орджоникидзе нет воды, по городу есть вода?”, “У меня нет денег, по городу есть деньги?”.

11. Оккупанты сообщили, что “Украина готовит диверсии в Крыму в день выборов”. Раз опубликовали такую информацию, могут взорвать какой-нибудь участок, обвинив Украину.

12. Оккупанты продолжают давить на бюджетников, заставляя явиться на “выборы”. Такая вот демократическая демократия… Не ходите на “выборы”. Не делайте им картинки. Да, будет тяжело! Но уже недолго! Начинайте о будущем переживать.

13. В севастопольском медучреждении вывесили объявление для персонала, в котором ещё и ошибка в сакральном слове допущена: “18.03.2018 все на выборы презЕдента россии!!! Всем проголосовавшим! Сразу отзвониться старшей! Ей необходимо докладывать данные главному врачу каждые 2 часа! Голосование — ваш гражданский долг! Администрация”.

14. Сегодня дочь, добираясь на учебу, ехала с двумя пересадками в троллейбусе. В обоих траликах слышала объявления, что 18 март весь день проезд бесплатный. Только придите на “выборы” и проголосуйте. Капец! Уже не знают, как угодить, заманить, обмануть, развлечь, запугать (что там ещё?!), чтобы люди пошли на “выборы”.

15. Знакомая ватница сказала: “Денег нет, совсем хреново стало. Дом снесут, наверное. Чего от этой власти бандитской ждать? Пойду за путина голосовать, он так правильно все говорит”. Больные люди… Я даже испугался этому всепоглощающему чувству ненависти, которое меня накрыло!

16. Этот цирк трудно скрыть. Все всё понимают: “Если бы вы только знали, как местные чинуши боятся неудачного результата на выборах. Каждый хочет показать самый высокий результат! Я так понимаю, от выборов президента у многих зависят дальнейшие политические карьеры. Все просто: если даже за президента народ не захочет голосовать, значит, друзья, за пару лет вы натворили тут неизбежных ошибок. Вот и старается каждый город показать САМЫЙ ВЫСОКИЙ результат! Анонимно”. Ответы: “По всей стране трясутся”, “Им явочка нужна, а там уже не суть важно, хоть за Собчак голосуйте”, “В советские времена был такой стишок. Ваша цифра высока, наша ещё выше. Ваша взята с потолка, наша взята с крыши. Вы думаете, что-то изменилось с тех пор?”, “Чем больше правильной макулатуры соберут, тем крупнее получат пионерскую звезду”, “Они трясутся, сволочи. А яйца, с*ка, на Пасху по 100 руб будут”.

17. Вата пустила в ход туалетную агитацию: “В 2014 году крымчане сплоченно шли на референдум. Почему сейчас очень многие не хотят идти на выборы? Результат известен? Так после приема пищи тоже результат конечный известен, но вы же кушаете”. Это упрощенная версия “мочить в сортире”.

18. Сегодня на работе под роспись требовали идти за царя на “выборы”. Но ко мне не подошли даже, только сказали: “Ну тебя, бандеровскую рожу не спрашиваем. С вами и так все ясно”. Улыбнуло — рожа, да еще и бандеровская. Видимо, страшилкой про Бандеру они сами себя еще лет сто пугать будут. Тем временем учителям грозят штрафами и увольнениями, если они не пойдут на “выборы” и не отчитаются за кого проголосовали. В итоге 75 из 76-и учителей гимназии №11 Симферополя отказались вообще идти голосовать. Сообщили пропагандоны .

19. СБУ напоминает! Завтра, 18 марта, все участники “референдума” 2014 года должны прийти на “избирательные участки” (на самом деле — точки агентов СБУ) и получить именной знак “Апатрид Украины-2018” в виде медалей. (Прим. Апатрид — человек, лишенный гражданства, например, за коллаборационизм).

P.S. Завтра состоятся вырабы путина. Настоятельно рекомендую воздержаться от посещения мест скопления людей… На всякий случай.