1. Со вчерашнего вечера до утра сегодняшнего дня на выезде из Крыма в сторону материковой Украины образовалась огромная очередь из людей, спешивших покинуть полуостров до перекрытия админграницы. На въезд в Крым очередей не было. Сегодня в 8 утра Украина вновь отрезала крымчан от материка под предлогом борьбы с коронавирусом. Въехать в Крым могут теперь только граждане Украины и члены их семей, которые зарегистрированы и постоянно проживают в Крыму или Севастополе и имеют на полуострове имущество. Украинцы, которые не проживают постоянно в Крыму, при выезде с полуострова через админграницу должны установить приложение на телефон “Дій вдома” и дать согласие на самоизоляцию. Прекратить самоизоляцию досрочно можно сдав ПЦР-тест на COVID-19.

Новости Крымнаша. Второсортные люди

Новости Крымнаша. Второсортные люди

Новости Крымнаша. Второсортные люди

Новости Крымнаша. Второсортные люди

2. Представительство Президента Украины в АР Крым опубликовало перечень гуманитарных оснований для пересечения КПВВ на админкордоне с Крымом, а также контакты для связи.

Новости Крымнаша. Второсортные люди

Новости Крымнаша. Второсортные люди

3. Берешь фото, где стоят толпы на вЫезд из Крыма, и пишешь, что “украинцы валятся с ног в надежде попасть в Крым”. Так работают севастопольские Геббельс “СМИ”. Но таки да, все в этой толпе — украинцы, в т.ч. крымчане. Тут не соврали.

Новости Крымнаша. Второсортные люди

4. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался назвать конкретные пункты стратегии деоккупации Крыма, сославшись на “государственную тайну”. Видимо, запрет крымчанам покидать гетто является частью этой супер тайной “стратегии деоккупации”. Мрази!

5. Новофедоровка. В ночь с 28 на 29 июля на пляже 15 понаехавших с “нерусской внешностью” избили до полусмерти двух крымчан. Одному отбили почки, второй впал в кому, а этой ночью умер. Друзья убитого просят сообщить любую информацию о нападавших.

Новости Крымнаша. Второсортные люди

6. “Такая же грязь идет из кранов и в Феодосии. По формальным признакам, использовать ее можно только для смыва унитаза. Но я бы не советовал в ней и мыться, потому что потом начинает чесаться кожа, вылезают волосы. Конечно, такая вода не везде. Есть районы Феодосии, куда по трубам пускают родниковую воду. Но узок круг этих районов и далеки они от народа. Я вам больше скажу: этой водой из-под крана нельзя поливать даже растения. Июнь выдался засушливым, в июле прошло два ливня, но этого мало. Есть два варианта: — не поливать, и тогда все засохнет; — поливать водой из-под крана, и тогда все сдохнет. Я пошел по второму пути. Первыми сдохли огурцы. Помидоры еще долго сопротивлялись и даже вытянулись на метр, но мне даже стыдно фотографировать те плоды, которые они наплодили. Трава на газонах в седых пятнах, это там, где стоял разбрызгиватель…Так это я, частник, я же только для себя старался. А что у аграриев — подумать страшно. А фрукты и овощи на рынке все привозные, из Краснодарского края”. По ссылке прочтите наблюдения крымчанина о ситуации с водой.

7. “Уже в Бахчисарае воды нет, все на полив садов. При этом крымчане эти фрукты и овощи не едят, все вывозят на материк (прим — в россию). Зачем нам такое с/х без решения вопроса обеспечения Крыма водой? Цены на фрукты и овощи высокие. Крымский ресурс выкачивают, а что взамен населению?”, — написала ватница. А зачем оккупировать тогда, если не выкачивать ресурсы? Странные эти ватники.

Новости Крымнаша. Второсортные люди

8. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 32 новых случая коронавирусной инфекции и констатировали одну смерть. В Севастополе — 7 новых больных. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1850 человек, в том числе 381 в Севастополе. Умерло 47 человек, в том числе 11 — в Севастополе.

9. “Докладываю: разговаривал с владельцем ялика в Балаклаве. Говорит, что это первый сезон, “как при Украине”, — написал наш крымчанин. И многие из наших с ним в комментариях согласились, отметив при этом “качество” руссо туристо и закрытые внешние границы мордора в связи с пандемией.

10. Оккупанты в Феодосии отказали предпринимателям в проведении митинга, сославшись на “режим повышенной готовности” из-за коронавируса. При этом киселевский фестиваль “Джаз Коктебель” не отменен. Предатель Александр Талипов скулит, мол, как так — отстаивать свои права нельзя, а собирать толпы людей на шабаш — можно.

Новости Крымнаша. Второсортные люди

Новости Крымнаша. Второсортные люди

11. Состоялся и шабаш косметичек в Севастополе, на который съехались ватники со всех концов расии. Коронавирус тут тоже не помеха.

Новости Крымнаша. Второсортные люди

12. Так всегда бывает, когда с Родиной неправильно определился: “Если надумал оставаться служить в городе (прим — Симферополе) или вообще в Крыму, то спешу тебя огорчить. По сравнению с остальными российскими частями, тяготы и лишения военной службы здесь многократны. Не так давно я отмотал свой срок в в/ч 35761 на Крылова. Именно отмотал, ведь иначе пребывание там не назовешь. Отношение к солдату скотское. И даже молодые лейтенанты не особо расслабляются. Откомандированные (прим — понаехавшие в Крым) офицеры материковой россии, видимо, считают крымчан второсортными людьми. Думают, что мы все годны лишь пахлаву на пляжах разносить. Лично слышал подобные выражения. Неудивительно, что деды-старослужащие также начинают показывать, кто в казарме хозяин. Форма — вообще отдельный разговор. Тут то, что тебе выдали на КМБ, остается с тобой до победного. Если судить по внешнему виду, то могу сказать, что первые месяцы мы солдаты, а крайние — бомжи в форме. По поводу питания даже говорить не хочу много. Наш привычный рацион — перловка и “мясо белого медведя” — так мы называем брусок сала и сикелей, что нам вместо мяса давали. Как ты заметил, лавэ на полуострове не водится. Так что, если хочешь служить, топи за место подальше, где условия человеческие”.

Новости Крымнаша. Второсортные люди

P.S. “Откомандированные офицеры материковой россии, видимо, считают крымчан второсортными людьми”, — констатировал предатель. И здесь можно было бы поставить точку и сказать, что именно так оккупанты и относятся к крымчанам. Но тут Украина в очередной раз прекратила пропуск крымчан на материковую Украину, а в соцсетях с новой силой полились тонны грязи от украинского материка, мол, “сдохните там”, “сами хотели”, “закрыть их там навсегда”, “нех*й шастать”, “отобрать украинские паспорта” и все в таком духе. Причем адресованы эти сообщения отнюдь не тем, кто “сам хотел”, но кого это волнует? Сообщение написано, проклятие послано, его удовлетворенный автор спокойно пошел по своим делам, а ты сидишь и разгребаешь этот словесный помет и в очередной раз убеждаешься, что второсортными людьми мы являемся не только для оккупантов, но и для руководства собственной страны, а также для многих жителей Украины, которым посчастливилось не оказаться на нашем месте.

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