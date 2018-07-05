1. Большая засуха. Посмотрите, как Крым превращается в пустыню. Но упоротые продолжают верить, что россия все порешает. Они и сдохнут, но с верой в сцаря. Некоторые же просто констатируют катастрофу. Вода становится горькой и соленой, урожай засыхает.

2. В Нижнегорском районе объявлен режим ЧС из-за града. Предварительный ущерб садоводов и виноградарей составил 54,5 млн рублей. ЧС из-за засухи уже действовал. Ще б саранча щось би з’їла, і все. Але нема вже чого їсти.

3. Понаехавшие нагадили в унитаз, но смывать по 60 руб. за литр не хотят: “Добрый день, феодосийцы!!! Уже невозможно молчать. На Южной 2-ой день нет воды. Да, я знаю, что здесь с этим проблемы, но не до такой же степени. На той неделе вообще 3 дня не было воды. Подскажите номер телефона, к кому можно обратиться по этому поводу?”. Ответы: “(Понаехавшая год назад из Казани) Хотя бы подвоз воды был бы какой-то. А покупать воду в магазине за 60 руб. для унитаза как-то не очень хочется”, “(Понаехавшая из Клина, Московской области) С чего вдруг и кто вам будет подвозить воду?? Летом всегда напряг. Запасайтесь водой, ванну, баклажки. Право, как дети малые!!!”

4. Жители Крыма привыкли жить на курорте, но с 2014 года живут на военной базе, поэтому такие вопросы стали, к сожалению, обыденными. А еще недавно тешили себя тем, что зато не стреляют: “Сегодня в 1-й бухте Орджоникидзе слышали странный гул в горах. Как будто вулкан проснулся. Страшновато. Что это такое? Анонимно”. Ответы: “Господи! Что это так бабахает на Динамо?”, “А сейчас что бахает?”, “Тоже слышал… Ещё сильнее”, “Может, учения?”, “И я слышала. Не поздновато для учений?”, “Позвонили в МЧС, у них информации нет”, “Реально три взрыва подряд. Что происходит? Какие, нах, учения в десять вечера. И в разгар сезона!!!! У людей реально паника началась. Это не смешно. Где же оповещение ГО, если операцию проводили или учения? Почему делают нервы как горожанам, так и отдыхающим? Что за бардак? Или опять, как при Чернобыле, нам что-то не говорят?”, “Учения, у всех войск в этот период учения”, “У меня стёкла в доме дрожат”, “На Чауде что-то взрывали, время было 16:28. Даже сейчас (22:30) бабахало раза два-три, минут 5 назад”, “Боюсь. Я из Донецка приехала”, “(Запоребрик пишет) Ну если бы хохлуны из пещеры вылезли, то тревога бы была. В этом городке же работает система ГО?”, “Сегодня с 15 часов это слышу по всей Феодосии. Тоже интересно, что это?”, “Похоже, учения, с вечера бахает”, “(Понаехавшая из Норильска) А я как бы не шучу, глядя на Донбасс! Только сюда переехала на ПМЖ. Жутковато, мы привыкли мирно жить! Подвал в доме закрыт. Где ключи, не знаем! Куда бежать? Опять какой-то раскат грома, Господи! Хоть бы утро наступило!!!”, “Аж страшно что-то стало. Прям как будто за окном бабахает”. Добавлю, взрывы, которые весь вчерашний день до позднего вечера ужасали жителей Феодосийского региона, доносились с полигона Чауда, который находится в 50-ти км по прямой или в 62-ух км по трассе вдоль моря.

5. Украинская армия провела учения с использованием бронетехники на побережье Азовского моря возле оккупированного Крыма. По легенде учений, условный противник (кто бы это мог быть?) попытался высадить на побережье десант, для уничтожения которого на место были отправлены бронетанковые соединения.

6. Вчера, 3 июля, беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk после разведывательного полета на Донбассе провел аналогичную операцию над аннексированным россией Крымом.

7. По уровню загрязнения воздуха оккупированный Крым догнал промышленную Сибирь и занял пятое место среди самых грязных “регионов россии”, следует из отчета оккупантов. А вообще, Крым теперь входит в ТОП всех антирейтингов, которые публикует агрессор.

8. Крым на продажу. Оккупанты продали крымские санатории “Ай-Петри”, “Мисхор” и “Дюльбер”, принадлежащие Верховной Раде Украины и предприятию украинских профсоюзов “Укрпрофздравница”. Военной базе санатории не нужны, как и работавшие в них люди.

9. Протесты не помогли: легендарную керченскую гимназию им. Короленко со 150-летней историей оккупанты закрывают, чтобы превратить её в военный музей. Это именно то, чего нам не хватает. Скрепы, скрепы, скрепы.

10. Жители оккупированного Крыма отказываются спонсировать военную базу дополнительными поборами: “Кому такие приходят (квитанции со штрафами о неуплате капремонта)? Сумма немаленькая накапала, уже в должники записали. Что это за фигня? Мошенники? Не подадут ли потом в суд на взыскание штрафа? Мы ведь не заключали никакого договора ни с какой фирмой, а эту, что присылает счета, только с этой бумажки и знаем. Анонимно”. Комментариев к посту написано больше ста и все они примерно такие: “Такие же приходят. Ничего не плачу. Пусть подают в суд и доказывают свою правоту”, “Ничего не плачу. Я слышал, что эта контора вообще свернулась”, “Смело в мусор”, “Это всем присылают. Типа от ЖЭКа на капремонт. Никто в моем доме не платит”, “Вы что, с луны свалились? Это квитанции на оплату капитального ремонта. Они уже полтора года как к людям приходят, а платить или нет, сами думайте, а потом посмотрим, чем это может грозить”, “Вся россия платит. Можете не платить. Но ни продать, ни подарить, ни завещать вы не сможете, пока все не оплатите”, “Идите платите, не подводите стадо”, “Вся россия молча платит, а он, видите ли, не хочет”, “Ага, потом, если большая сумма долга, они подают в суд и потом списывают деньги с банковского счета, если он есть”, “Насколько же запуганы люди в этой стране. Жесть просто. Если бы все как один не платили бы по таким липовым квитанциям, то и проблем бы ни у кого не было бы”, “Смотрю, вам без пени пришел счет. А нам уже и пеню насчитали — с 7600 руб. пеня 464 рубля”.

11. В Севастополе после недавнего блэкаута оккупанты снова начали проверять генераторы. Во время блэкаута мордорцы не смогли запустить генераторы на жизненно важных объектах, а сейчас говорят, что все исправно работает.

12. Новости процветающей медицины из Севастополя: “В Чёрный список детскую поликлинику в Казачей бухте! На весь район работает один врач в поликлинике, администратора нет, фельдшер принимает деток по острой боли (с температурой) и в этом же кабинете осматривают деток перед прививкой! Анон, пожалуйста”. Прозвучал исчерпывающий комментарий: “Будете возмущаться и эти уйдут — вообще поликлиника закроется”.

13. Огромный забор в Оливе (на трассе Севастополь-Ялта) обрел свои окончательные черты. Моря с дороги больше не видно.

14. Новости несезона из Евпатории: “На детском пляже уже "сдулся" батут. Не знаю, с чем это связанно. Может, уже пробили или погодные условия не те, или его по особым дням качают”. Ответ: “Скорее всего, из-за того, что туда единицы раз в неделю заглянут, и всё”.

P.S. Оккупанты регулярно проводят военные учения. Больше всех они вчера напугали понаехавшую, которая написала: “Только сюда переехала на ПМЖ. Жутковато, мы привыкли мирно жить!”. ОНИ ПРИВЫКЛИ ЖИТЬ МИРНО. И это пишет та, которая приехала на “ПМЖ” на оккупированную её страной территорию. Это пишет представительница страны, которая пятый год ведет подлую войну против Украины, бомбит Сирию и оккупировала часть Грузии и Молдовы. Я уже молчу про отутюженную Чечню и террор против собственных граждан. Или же, действительно, для них “война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила”. Оруэлл, как ты был прав…