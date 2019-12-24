1. Оккупанты в Крыму посещают крымскотатарских активистов и вручают им всякого рода “предостережения” о недопустимости массовых акций накануне апелляционного слушания по “делу Хизб ут-Тахрир” (“первая симферопольская группа”), которое пройдет 24 декабря в Москве. “Предостережения” (а по сути — угрозы) получили те активисты, которые в июле этого года поехали в столицу мордора, чтобы поддержать фигурантов из “первой бахчисарайской группы”. Оккупанты в тот день в Москве задержали около 50 человек

2. Десятерых крымскотатарских политузников оккупанты этапировали из ростовского СИЗО в неизвестном направлении. Как стало известно, Вадима Сирука, Инвера Бекирова и Арсена Джеппарова готовят к этапу уже сегодня, а Теймура и Узеира Абдуллаевых, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова и Наримана Мемедеминова уже отправили по этапу в конце прошлой недели

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3. В Первомайском районе Крыма оккупанты будут судить очередного крымчанина за отказ от службы в российской армии

4. Вывезенный из Крыма в россию Евгений Гайворонский, у которого оккупанты отобрали аусвайс, написал: “Нахожусь в тюрьме для иностранцев в Краснодарском крае. Что дальше, пока не знаю. В Крыму угрожали вывезти в "ДНР" (прим — группировка, признанная в Украине террористической) для расправы. Но, зная насколько больные на голову чиновники и силовики в россии — это реальная угроза. Надеюсь, что спасет огласка в СМИ и усилия МИД Украины. Консул со мной связался, обещает помочь. Надеюсь, он поможет, чтобы я именно в Украину попал”

5. “Стреляли из винтовки и метали гранаты”: российские ихтамнеты в оккупированном Севастополе провели военно-тактическую игру “Щит и меч”, в которой состязались участники детского военного движения “Юнармия” и дети из теперь уже военного лагеря “Артек”

6. У вікенд малюки-бойовики з євпаторійського путлєр’югенду не витрачали час даремно: відвідали музей у Балаклаві, де долучилися до скріп “руського миру” і дізналися про злочини США проти людства. Чи відвідали дітлахи нещодавно затонулі плавучий док та підводний човен — невідомо

7. Все грандиозные крымские стройки с масштабным катанием экскаваторов по кладбищам и древним поселениям вновь возобновлены! Интересно, насколько это показуха к приезду путина? Или действительно появились деньги? Разморозка “репутационных” для раши строек на памятниках археологии в Крыму — это первый шаг к следующему этапу “реставрации” (зачеркнуто) уничтожения Хансарая. Норм так “подарок” к Новому году.

8. Олег Зубков воет, что в Керчи по указанию Гоблина убрали с общественного транспорта рекламу парка львов “Тайган”. Ударенный камнем с неба по голове любитель россии связывает данное указание Аксенова с понаездом путина в Керчь на открытие ЖД сообщения

9. Вырубка деревьев добралась и до Воронцовского парка в Алупке

10. Уничтожение деревьев в городах видели? Вот вам свежие фото незаконной вырубки леса в районе Старого Крыма. Жаль, что не сфоткал, где ствол от земли на высоту два метра вырезали, а крона сплелась с другими деревьями и повисла в воздухе

11. Сбербанк ватники уже искали — не нашли. Пришла очередь искать консульство Украины: “Подскажите, пожалуйста, есть ли у нас в городе (Феодосия) консульство Украины? В интернете указан адрес на ул. Русской, но нет контактной информации”. Ответы: “Нет. Ближайшее — Ростов”, “Только в Ростове”, “Сваливать хотите? Я тоже”

12. Сегодня по всем пропагандонским каналам мордора оккупанты запускали человека на Марс. Ой, простите, запускали первый поезд по мосту-скрепе. Хйло проехалось по мосту на поезде без отличительных знаков, т.к. РЖД слишком боится полезных санкций. Специально согнанная вата неистовствовала

13. Ватные мамкины блогеры начали вести стримы на событие века — отправку в Крым первого поезда. Прорыв десятилетия — 2 поезда в Крым, забывая о количестве поездов до 2014 года (около 100 в сутки)

14. Прямая трансляция. Дико ору. Поезд из Санкт-Кадырбурга отправили после команды путена со сцены в Крыму.

15. Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь тоже без опознавательных знаков, как и тот, на котором трусливо проехал сегодня луноликий. Севастопольские пропагандоны из “Примечаний” написали, что поезд “окончательно завершит процесс воссоединения полуострова с россией”. Я сбился, какое это уже по счету “окончательное воссоединение”

16. Вошдь упоездовал из Крыма. Хороший пример для остальных понаехов.

P.S. Россиянам сегодня в прямом эфире вновь продемонстрировали скрепу, ради строительства которой сами россияне остались без новых мостов, дорог, школ, детских садов, больниц и других инфраструктурных объектов, которые были заморожены 5 лет назад… Тем временем путин на поезде с опознавательным знаком “нас тут нет” отрепетировал исход понаехавшей саранчи. Репетиция прошла успешно. И, как и положено совку, до блевоты помпезно.

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