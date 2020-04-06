1. Оккупанты в Армянске приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы крымчанина Дениса Кашука, обвиняемого “в хранении взрывчатки”. Напомню, после ареста в декабре 2019 года Кашук попросил всю семью срочно выехать из Крыма, что они и сделали, после чего сообщили, что к Денису применялись пытки и вынудили отказаться от независимого адвоката

2. В Постоянном представительстве президента Украины в АРК напомнили, что поставка воды в аннексированные россией Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова: “Украина обязана защищать интересы своих граждан, в том числе тех, кто вынужденно проживает на временно оккупированной территории. Однако, поставка воды из подконтрольной территории Украины приведет к ослаблению давления на государство-оккупанта. Следствием этого станет отсрочка момента деоккупации территории Украины и продолжение репрессий и преследований наших граждан оккупационной российской властью”

3. По состоянию на 3 апреля суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока составляет 113,7 млн кубометров, что на 96,8 млн кубометров меньше, чем в прошлом году на эту дату. По словам Гоблина, запаса воды для бесперебойного водоснабжения хватит на 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков. При этом Гоблин не исключил, что Симферополь может снова вернуться к вопросу водоснабжения по часам, что вызвало скандал в начале года, и призвал надеяться на дожди в мае и июне

4. Предприятие “Вода Крыма” отправила слесарей за свой счет в путинский “ОПЛАЧИВАЕМЫЙ” отпуск. Тем временем жители поселков жалуются на перебои в водоснабжении: “Вода (прим — в Нижней Кутузовке, Алушта) подается в лучшем случае с 6 до 9 утра и с 18 до 19-30. Напор слабый, воды не хватает. Сегодня вечером пригнали водовозку в центр. Это опять-таки массовый сбор людей за водой в период карантина! Проблема становится все острее в столь нелегкий период”, “Вода Крыма нигде не работает! Владиславовки три недели чехарда с водой!”, “Половину слесарей отправили за свой счет. Работают только дежурки, а они крупным ремонтом не занимаются”

5. Прокуратура АРК совместно с управлением Нацполиции Украины в АРК и Севастополе сообщили о подозрении одному из участников незаконного вооруженного формирования “Рубеж”, входившего в состав созданной оккупантами т.н. “самообороны Крыма”. Предателя подозревают в захвате штаба Военно-морских сил Украины в Севастополе во время российской аннексии полуострова. Речь идет о Владимире Мельнике, которого объявили в розыск

6. Двух выехавших из оккупированного Крыма на материковую часть страны украинцев отправили на двухнедельную обсервацию, которая будет проходить в больницах по месту жительства граждан

7. За прошедшие двое суток оккупанты сообщили еще о 3 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в Крыму достигло 26 человек, в том числе 5 в Севастополе. Под медицинским наблюдением в Крыму находятся 2936 человек. В стационарах находятся 65 человек, изолировано в обсерваторы — 22 человека. В Севастополе под коронавирусным наблюдением остается 1781 человек, 22 из которых госпитализированы

8. Оккупанты в Крыму до 30 апреля продлили режим самоизоляции, трусливо названный путиным “нерабочими днями”. В Севастополе режим “путинских каникул” продлили до 12 апреля

9. В аэропорту Симферополя сегодня отменены почти все рейсы. Согласно онлайн-табло аэропорта, ожидается несколько рейсов из Москвы и один из Санкт-Петербурга

10. Будни путинских каникул: житель оккупированного Симферополя с кухонным ножом обчистил 3 офиса микрозаймов

11. Евпатория. Под прикрытием недокарантина перестали лечить в больницах совсем: плановых, хроников — никого не лечат: “Делюсь мыслями. Народ, понятно, что нелегко. Но! Я знаю, что нам говорят, но как обстоят дела на сегодняшний день? Больница забита? Кто в больнице работает, отпишитесь, как обстоит ситуация?”, “В нашей больнице под прикрытием карантина никого не лечат!!! К больным родственников не пускают, а потом разводят руками: извините, скончался. У меня такое ощущение, что в нашей больнице врачи нужны, чтобы фиксировать дату и время смерти”, “Есть такое дело. Я ровно так, как Вы написали, и потерял отца в больнице 22 марта. Сердечно-сосудистое отделение работает отвратительно. К отцу не пустили, помощь ему не оказали”, “Я потеряла отца 26 марта, кардиогенный шок, терапия. Соболезную Вам”, “Соболезную Вам. У отца то же самое — кардиогенный шок”, “Это не больница! Это подморг!”

12. Что происходит в то время, когда людям сказали закрыться в квартирах? Правильно! Продолжается зазаборивание Крыма. Санаторий “Днепр” в Гаспре, кроме забора, обзавелся и колючей проволокой по всему периметру. Закончатся “каникулы” — рискуем Крым не узнать

13. Керчь. Впервые за 5 дней на 30 минут вышел на улицу. В районе и магазине 80% людей в масках, и главное, молодёжь почти вся. А из тех 20%, что без масок, 90% — люди за 60 лет. И когда им говоришь, начинают шипеть, что они войну пережили, что им тот американский вирус! Такое не лечится.

14. Мама в Керчи: “До зарплаты неделя и 300 рублей, буду дома сидеть”.

15. Неделю назад на тех, кто в маске, смотрели как на идиотов. Сегодня как на идиотов смотрят на тех, кто без маски.

16. В оккупации обостряется зрение. На улицах все еще можно встретить пока не уничтоженную оккупантами символику Украины

17. Посмотрите, как сегодня выглядит набережная Ялты

18. Вечер в Ялте и пираты на якорной стоянке. А другого судоходства, кроме пиратского, сейчас здесь нет

P.S. На ватных пабликах продолжаются бурные обсуждение текущих событий и размышления над тем, как дальше жить. А в алуштинской группе задумались над ударениями в словах: “Путин дал нам месяц, чтобы передохнуть… Думаю, куда поставить ударение?”.

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