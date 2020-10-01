1. Понаехавшие продолжают убивать крымчан и понаехавших: “Прошу, поддержите репостом, это очень важно. 21.09.2020 прямо в центре Симферополя представителем Чеченской республики был убит Кузьменко Артем. Есть видеоматериалы, подтверждающие преступление. Найти его не могут, а может даже, и не ищут. Помогите собственными силами найти этого злоумышленника. Убийца — парень в кепке. Любая информация поможет. Сколько это будет продолжаться? Как только бабушка украдёт батон — ей грозит 7 лет, как только чеченец убил парня — об это даже боятся говорить”, — написал Эмир Хасапов, который в ВК подписан на фитнес-клуб в Казани, но остальные фото опубликованы из Крыма (возможно, понаех). Комментарии: “Ничего себе!!!! Дожились”, “Захотели бы — нашли!”, “Чеченцы вообще уже охренели”, “Изгнать их всех из Крыма надо”, “В Москву, в следственный комитет и на СМИ оппозиции, куда только возможно кидайте”, “Пишите Рамзану, дабы чертей своих опустил и в клетку запер”, “Найдите способ обратиться к Кадырову”, “В голос угораю с тех, кто пишет про Кадырова. Такой же убийца”, “Зато без бандер и не стреляют”, “Этих обезьян вешать пора. К ним попробуй приехать и убить кого-то — так тебя на месте расчленят. А тут они ведут себя как быдло. Пора их воспитывать ихним же способом”, “Скоро весь этот обезьянник будет в Крыму, с маскапарада переедут. Молодец, путин, лижи им жопу дальше”

2. “Этим летом из полутора десятков детских лагерей, работавших в Севастополе в 2013 году, открылись лишь три: два государственных и один частный. Виной тому — не коронавирус, а передел собственности: лагеря переходят из рук в руки, переставая выполнять свою главную функцию — оздоровление детей. Большая часть не начавших работу летом-2020, похоже, закрылась навсегда. В итоге севастопольские ребята в 2020-м отдыхали в Евпатории. А сам город остался и без денег, и без рабочих мест, и без лагерей”, — сообщают российские пропагандоны. Многие из уже бывших детских лагерей и их территории минобороны оккупантов отжало себе. Остальные пошли по рукам приближенных к путину оккупантов — под дачи и элитные поселки. Закрылись и у спешно работавшие до оккупации частные детские лагеря, не выдержав покращень “русского мира”.

3. Второго октября оккупанты в Крыму будут в очередной раз дрессировать жителей захваченного полуострова сиренами, которые включат несколько раз за день

4. Ватники в Симферополе возмущены социальной рекламой, которую оккупанты крутят в общественном транспорте: “Пожалуйста, уберите эту “соц. рекламу”, мол, не стирайте — на этой воде можно четверых напоить или троим душ принять. Кушать вне дома нам предложили, не стирать — как бы намекнули. Что дальше? Не перегибайте палку, людей злите еще больше”. Глупости! Социальной рекламы надо побольше: Не смывай унитаз — напои ветерана! Диды не мылись — и ты потерпишь! Не покупай одежду — и стирать не придется! Ну, и тому подобное. Родная говень!

5. Жители Крыма, в том числе ватные, продолжают вести хронику устроенной оккупантами водной катастрофы: “У нас стоит 5 фильтров по очистке воды, и более месяца ни один не выдерживает. Этой жижей даже туалет смывать нереально”, “Встал утром, а вода течет грязная, не то что чай попить, не умыться”, “Ну вот и до нас дошла эта водичка. Не пора ли в суд подавать на ГУП Вода Крыма? Разве за такую воду мы деньги платим? Дождусь счёт за месяц”, “Владимир владимирович сегодня сказал, что все хорошо в Крыму, и губернаторы со всем справляются, а ты наговариваешь!”, “Купайтесь, пейте, захлебнитесь, хотят сказать!”, “Сегодня говорил со знакомой. Говорит, попили воды из-под крана. Несколько дней была температура и расстройство”, “Скоро не будет вообще никакой. Надо было графики года два назад вводить”, “Оказывается, камни с неба в Крыму растворяются в воде и бегут по трубам”, “Режим ЧС не объявлен. При таком "качестве" воды она просто обязана быть бесплатной”, “Грязь льется, а стоимость — как за родниковую, даже не за техническую! Проблема с водой — проблема со здоровьем!”, “Деньги — деньгами, а представляете, как это отразится на нашем здоровье и здоровье наших ДЕТЕЙ? Вы хотите, чтобы ваши ДЕТИ стали инвалидами?”, “Коллективный иск? Половина Симферополя подпишется”, “Только вода от этого, к сожалению, не появится и не улучшится”.

6. И турбинами Сименс закупитесь — не повредят. Ватники предвкушают отопительный еще несезон: “Господа, жители крупных городов Крыма! Не ждите манны небесной от сегодняшней крымской власти! Еще пара месяцев и начнутся морозы! Сколько прорывов старых, негодных к эксплуатации труб на теплотрассах крымских городов было в прошлом году, вы все помните! В этом году будет этих прорывов не меньше! Только в этом отопительном сезоне эта проблема усугубится недостатком и отсутствием воды! Вы уже сейчас в полной мере это ощутили! Даже несколькочасовой прорыв и отсутствие воды в мороз приведет к разморозке системы отопления и выход ее из строя. Запаситесь электрообогревателями, электрокаминами, кондиционерами инверторного типа, иначе зимой будет беда!”, — воет активный пособник оккупантов Дмитрий Демчук

7. Над горами Крыма вертится “учёный” самолёт из рашистского института. Со вчера с перерывами идёт естественный дождь, а они теперь так реагент на “вызов дождя” списывают?

8. Оккупанты сообщили, что самолет для вызова осадков таки прибыл сегодня в Крым, но уже после того, как пошел дождь

9. Оккупированную Керчь местами затопило после прошедшего дождя. Можно в ведра начерпать и отправить гуманитаркой в Симферополь, где многие уже неделями воду не видят . Местами подтопило и Севастополь. Дожди прошли и в других городах Крыма, а в море возле поселка Утес (в 5-ти км от Партенита) образовался смерч

10. “НИКОГДА мы не видели курортников, побирающихся на пляжах, просящих переночевать в долг и тупо пережратых, блюющих в море” — сытый родной говенью по самую глотку ватоголовый Олег Кочеров поведал нам о, цитата, “глубинно-пирожково-чебуречном контингенте”, который прет в Крым на отдых из-за поребрика. Прочтите по ссылке

11. Новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 90 новых случаев коронавирусной инфекции (+ 4 смерти). В Севастополе — 23. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 5577 человек, в том числе 1013 в Севастополе. Умерло 109 человек, в том числе 27 — в Севастополе

12. Понаехавшие оккупанты боятся лечиться в Крыму — т.н. “мэр” Ялты Иван Имгрунт уехал лечиться от пневмонии в Санкт-Петербург

P.S. “Зато без бандер и не стреляют” — этой фразой можно подписывать практически любую новость из оккупированного Крыма, чтобы до последнего предателя дошло, чему именно он радовался в 2014 году.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.