1. Ватник Дмитрий Бетонов, в профиле на Фейсбуке которого указано, что он является “консультантом Госсовета Республики Крым”, написал: “Еще раз напоминаю, что мы такая же ДНР или ЛНР, стратегически важная буферная зона, в которую с материка (из россии) едет только биомасса, которая в силу своей некомпетентности на материке не прижилась, признания не нашла. Федеральному центру глубоко пофиг, кто управляет полуостровом. Главное, чтобы не бунтовали. Да и кто тут будет бунтовать?! Гражданской войны по укросценарию никто не захочет. Мост не для того, чтобы решить проблемы полуострова, а для того, чтобы перекинуть сюда силы, способные закрыть любые внутренние и внешние вопросы. И да, никакого выхода из этой ситуации просто нет. Для нас, в смысле”. Ваторылый прав во всем, кроме войны, которую в Украине начала россия, из-за вторжения которой погибли тысячи людей. И именно россия готова была стереть Крым в порошок в 2014 году, если бы Украина уже тогда начала сопротивление на полуострове. Но и сейчас этот сценарий не исключен, если надо будет сплотить нищающую вату против нового “врага”, на которого укажет зомбоящик.

2. Православный ИГИЛ: оккупанты в Евпатории объявили очередной набор среди детей до 15 лет в “Военно-патриотический клуб ПАТРИОТ”.

3. Железнодорожный паром “Анненков” на Керченской переправе вчера практически лопнул пополам. Ранее этот паром неоднократно перевозил в Крым военную технику. Видимо, утомился. Я уже сбился со счета, сколько ЧП за годы оккупации случилось в проливе под управлением мрази.

4. Понаехавшая пакует чемоданы в Евпаторию: “В мыслях переезд в ваш город на ПМЖ. Вот хотелось бы узнать у местных жителей, стоит ли? Какие профессии востребованы? А то уж очень манит ваш городок нас, живущих в далекой Сибири”. Ответы: “Делать здесь нех*р!!! Только отдых”, “Официанты, таксисты”, “Работа есть везде, а вот платят не всегда”, “С работой сложно”, “Нужны врачи, особенно педиатры, водители маршрутных автобусов, глава города, администрации, дворники нужны, много”, “Врачей и медперсонала не хватает”, “Профессии все востребованы! Только платить не хотят. А государство, сами понимаете, только доит последние соки из благочестивых граждан”, “Сидите дома, тут местным негде работать, вас и так пол-Сибири переехало сюда!”, “Каждый день по нескольку подобных постов. Смотрю, комментариев всё меньше и меньше. И чего людям не живётся в своих городах?”, “Местные недовольны новыми людьми по простым причинам: те люди, которые переезжают, ДАВНО НАУЧИЛИСЬ ТЕРПЕТЬ, терпеть и ещё раз терпеть — выхода то не особо”.

5. Вечером была в супермаркете. Было много людей в очереди. Видно, что понаехавшие (шлепки с носками). А в корзинках очень и очень скромно.

6. Метафоричный Крым сегодня: где были деревья в городах — там пеньки и все зарастает амброзией, мусорные кучи повсюду. Свалки растут как грибы после осадков. И да, пересохло все, что могло из-за отсутствия воды в системе орошения полуострова. Стоял, смотрел на эту картину и увидел “их” Крым.

7. Жители Феодосии возмущены. Не переживайте, скоро Гоблин скажет, что выведен новый “крымский человек”, который способен жить без капли воды. Про сельское хозяйство такое уже сказал: “Спасибо "Водоканалу" за замечательный выходной без воды! И не первый такой. От души желаю сотрудникам данной конторы таких же, да поболее! На анонимность плевать”. Комментарии: “Мы все присоединяемся к Вашим "сердечным" пожеланиям”, “Камыши и Автовокзал с Вами”, “Ужас. Крымская — нет воды тоже”, “Насыпное с вами. У нас её после 4-5 часов никогда нет”, “Спасибо Мосиной, председателю на очистных, что к нам вода уже месяц не поступает на очистные!!!! Мы баклажки с города возим, чтобы покупаться, посуду помыть!!! Спасибо тебе, водоканал и Мосина, т…ь!!!!!”, “Встать с утра в выходной и тут такой подарок. Присоединяюсь к посту!”.

8. Яны-Капу (Красноперекопск) не отстаёт от Феодосии: “А никого не смущает ржавая вода, которая течёт из крана? Это вообще нормально!!!?!?! Почему они не спускают воду? Или что там нужно делать?! Почему я должна платить за воду, которая напрямую течёт в канализацию из-за непригодности?! Тогда пусть пересчитывают, и за эти дни никто из жителей не должен оплачивать эту грязь!”. Комментарии: “А деньги за капремонт, которого в вашей жизни никогда не будет, Вас не смущают? А Вы про ржавую воду”, “Это не сюда, это на площадь желательно”, “Не забудь, что эта вода ещё портит теплообменник в котлах”, “Лох должен страдать. И терпеть”, “Точно, страдать и терпеть”, “Меня все чаще посещает мысль принести ржавой водички нашему мэру и предложить выпить стаканчик-другой”.

9. По ссылке прочтите возмущение жителей Ялты в адрес полицаев, которые игнорируют вызовы на 102. Это чтобы понятно было, почему у нас за пару недель случились дикое убийство мамы и сына в Давыдовке, страшное убийство девушки в Ялте, плавающая в море голова в Севастополе, отрезанные уши в Гурзуфе и прочая “мелочь” в виде ограблений, избиений, краж, изнасилований… Бытовая преступность россию не волнует.

10. Понаехавшие в Керчь с Урала пожаловались, что их ограбили, на что местные ответили: “Кроме вас, в Крым наехало со всей россии и воров, и бомжей. Да и казачки, походе, не брезгуют”.

11. Дадим слово жителям некогда курортного Щёлкино: “В Украине гривна растет, а рубль падает. Покупательная способность (в Крыму) ухудшилась, люди стали беднее. Зарплаты никакущие. Всю жизнь жили, вся Украина здесь была. А теперь нас разъединили”, “Нищенские зарплаты. Всегда народу было, полотенце некуда было постелить. А сейчас цены на недвижимость попадали, потому что Москва разрывает землю, лакомые кусочки. Здесь когда-то будет хорошо, но когда-то… Хотя бы вернуться к тому уровню, от которого ушли в 14 году. Поэтому народ в большинстве своем относится негативно ко всему этому”.

12. Новости туризма из Ялты от ватницы: “Народу немного даже в Ялте. Была на пляже под вечер. Чего там о Коктебеле говорить. Толкутся непонятные люди в городе, видимость создают”.

13. Ватница в Севастополе хочет, чтобы было, как при бандерах: “Сегодня приехали на Солдатский пляж и были очень возмущены тем, что перегородили проезд на дикий пляж. Вчера там были, всё открыто. Возмущены до предела. Это что за новости такие? Мы сколько лет туда приезжаем на море, потому что общественные пляжи не подходят моему ребёнку-инвалиду. Откройте пляж, граждане дорогие, не устраивайте беспредел, это не ваша собственность, море — общее!!!!!!!”.

14. В одном пункте несколько сообщений крымчан, написанные после вылета россии с ЧМ: Наконец-то присунули кацапам!!! / Соседи набрали бухла для светлого празнега ногомяча. Верещали, как поросята. А теперь тишина. Так понимаю, свинособак поимели? / Иду спать довольным / Їдьте додому! А… Ви вже вдома / Дикие вопли ватных соседей сменились грустной тишиной. Сожгите икону Акинфеева / Люблю такое! / Мертвые, фарт закончился / Кокошники просрали / Хорватия выиграла. Как мне нравится эта тишина за окном / Удаляю плохие сообщения про Хорватию / ДАААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!

15. Вата во дворе обсуждает пенсии! Только одна аж верещит, что все правильно, ещё и на Европу ссылается. Остальные ей противоречат! По-моему, сейчас будет мордобой… Нет, переключились на футбол… Обидно.

P.S. Можно не смотреть российский зомбоящик, но все равно быть в курсе извращенного “что там у хохлов” и новостей вставания с колен, которые тебе обязательно донесут ватные знакомые, соседи, родственники или радио в общественном транспорте. Можно не смотреть футбол, но по адским звукам, доносящимся с улицы, понимать, кто и кому забил. Можно избегать понаехавших, но они рано или поздно станут твоими соседями или коллегами на работе, а чаще всего — начальниками. Можно ограждать своего ребенка от пагубной пропаганды оккупантов, но рано или поздно он может вернуться домой из садика или школы и сказать тебе, “в какой великой стране мы живем”… Отравленное общество.