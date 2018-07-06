1. Оккупанты сегодня приговорили Владимира Балуха к новому сроку — трём годам колонии общего режима — за “дезорганизацию работы изолятора временного содержания”. По совокупности с прошлым сфабрикованным уголовным делом — это 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф 10 тыс. рублей. Возглавляла судилище т.н. “судья” Татьяна Пыркало — палач оккупационного режима.

2. Сестра незаконно осужденного в россии украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан 5 июля встретилась с братом в российской колонии впервые за 4 года: “Это было краткосрочное свидание. Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см. За время голодовки он потерял 15 кг”. Каплан рассказала Сенцову об акциях в его поддержку и о том, что к голодовке присоединился арестованный крымскотатарский правозащитник, фигурант ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Эмир-Усеин Куку (голодает уже десятый день). Сестра Олега добавила, что он “очень разочарован, что очень мало внимания уделяется другим политзаключенным, и считает, что если освободят его одного, это будет полный провал”.

3. Т.н. “парламент Крыма” сегодня проголосовал за повышение пенсионного возраста. Константинов заявил, что для повышения пенсионного возраста “открылись особые возможности”, что “не вызовет напряжения”. Прогиб перед Кремлем засчитан.

4. Двух крымчан оккупанты оштрафовали за использование квадрокоптера, т.к. “пилотирование осуществлялось без подачи плана полета и получения соответствующего разрешения”. Местные комментируют: “Воздушных змеев и бумажные самолётики тоже нужно взять под контроль! А то вдруг”, “Без сомнения, оштрафованы согласно Закона! Но вот умом понять не могу, почему на полёт квадрокоптера с целью фотосъемки окрестностей разрешение надо, а на поездку на велосипеде с той же целью не надо?”, “Эдак, могут снять строительство шестого дворца-поместья, а потом по сетям пустить. Граждан нельзя волновать почем зря, тем более что денег нет”, “Что, нечем прокурорам больше заняться? Багеровский аэродром растащили, Чурбашское шламохранилище грабят — не интересует? Мы с ребёнком воздушный шарик отпустили — явку с повинной писать?”, “Ниже поребрика подниматься нельзя, и с кАлен вставать тоже”, “Уток по раш телевизору запускают каждый день сотнями. Все идёт к тому, что скоро из дома без паспорта и разрешения органоф и выходить будет нельзя”, “Крымчане, молча, понурив голову, стали терпеть дальше. Зря не посадили, формально попытка теракта уже была”.

5. Жителям алуштинского региона ввели графики подачи воды, которую будут давать на несколько часов в день. Жителям Армянска графики не вводили, а потому они не знают, когда ждать воду. Жителям Феодосии отключают и свет, и воду. Ситуация усугубилась приездом родственников, которых нечем мыть.

6. На севастопольском форуме ватник напомнил, что это оккупанты в лице Аксенова отказались от днепровской воды, т.к. не хотели в договоре указывать Крым украинской территорией. За эту правду ватный модератор забанил до конца года участника форума со словами: “Нам пора отдохнуть от знатоков из Украины”. Другие же ватники заподозрили, что в геноциде крымчан, связанным с засухой, виноват Аксенов.

Новости Россия тянет время

7. Ватница из-за поребрика спросила у ялтинцев о сезоне, который теперь с мостом. Но сезон без моста был, как оказалось, лучше: “Расскажите, ялтинцы, как у вас этот сезон проходит? С мостиком. Есть ли надежда в сентябре приехать в спокойную обстановку или будет такой же "адский дом", как сейчас в Сочи, с вонючим морем и потными пьяными отдыхашками?”. Ответы: “В Гурзуфе мало отдыхающих по сравнению с прошлым годом”, “Не отвечайте ей, мразь какая-то”, “Машин много, отдыхающих не много”, “Отдыхающий назвал себя потным грязным отдыхающим. Жестко”, “В Мурманск или в Магадан, и лучше по статье! Ты смотри, не нравятся отдыхающие! А себя нюхали?”, “В основном категория "хотим переехать к вам жить"”, “Фу, автор — чмошка!”, “Отдыхающие, оставайтесь дома”, “Провокационный какой-то вопрос”, “Море не высохло, но белорусок и украинок мало”, “Вам к нам не нужно ехать, потейте и воняйте дома!!!! У нас и так говна хватает!!”, “Рашки-отдыхашки везде пьяные и потные”, “Приезжайте в феврале. Со 2-го по 12-ое. Море, как слеза. Все трезвые, как стёклышки!”, “Это ж надо так, ещё не приехала, а уже со всеми местными пересралась”.

8. Новая методичка у совков: “Вот щас наши выиграют чемпионат и все поедут праздновать в Крым. Тогда сезон и начнётся!”. Каждый год у них новая надежда. То Сочи, то чемпионат, то метеорит, то ещё какая-нибудь хрень.

9. Крымнашист Горный о сезоне: “Есть ли туристы в Крыму? Вопрос дурацкий. Конечно, есть и довольно много. Но многие представители туротрасли жалуются на низкий платежеспособный спрос. Возможно, июльский и августовский турист изменит эту не очень приятную тенденцию. Сложно говорить о росте количества туристов, но местами людей много, как и автотранспорта”.

10. Жители Нового Света пишут: “Выложите для сравнения фото этих пляжей до 2014 года, когда люди на людях лежали, и то это не всем хватало места”.

11. “Правительство Севастополя выступило против миграционных льгот для жителей Донбасса”, — сообщили пропагандоны террористических организаций, созданных россией на оккупированной части Донбасса. А как же “адиннарот”?

12. Какая же жопа на россии, что им санкционный Крым, превратившийся в военную базу, с проблемами с электричеством, водой, логистикой, документами и прочее, прочее, прочее кажется местом с “большими возможностями”??? Вата вату гробит. Одни лапши навешали — другие повелись: “Здравствуйте, жители Симферополя!! Недавно с сыном переехали из Сочи в ваш замечательный город. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь достойный техникум или лицей для поступления. Там мы жили не в самом Сочи, а в пгт Красная поляна. Там вообще ни одного учебного заведения нет, кроме общеобразовательной школы № 65.А в Крым нас позвали родственники, мотивируя это тем, что тут будет больше возможностей”.

13. Оккупант Марк Большедворский из Адыгеи станет “прокурором” Севастополя. А новым “вице-премьером” Крыма, курирующим вопросы ЖКХ, назначили оккупанта из Москвы Михаила Селезнева. Местные, на выход!

14. Центробанк мордора сообщил об отзыве лицензии у якутского недобанка “Таатта”, работавшего в оккупированном Крыму. Они заходят сюда, чтобы умереть.

15. “Военной базе санатории не нужны”. Жители Крыма шокированы продажей оккупантами за бесценок трёх санаториев — “Мисхор”, “Дюльбер” и “Ай-Петри”. Комментарии прочтите по ссылке https://ru.krymr.com/a/29339028.html

Санаторий "Дюльбер". Архивное фото Крым. Реалии

P.S. Сегодня оккупанты вынесли очередной циничный приговор Владимиру Балуху, который расплачивается свободой и здоровьем за то, что отказался получать нацистский аусвайс и вывесил украинский флаг на своем доме. Сразу после приговора Балух передал письмо со словами благодарности ко всем, кто поддерживает его: “Я безмежно вдячний Богу, батькам і своєму народу за те, що від народження маю душу, розшиту червоно-чорними барвінками турботливими руками рідної Неньки! Дякую за любов, в якій я все життя купаюсь, за генетичний код, що дарує здатність бачити справжню красу, цінувати її, співати її чарівною мовою і розуміти, що справжність її замішана виключно на Честі, Гідності і Правді… Моє серце б’ється в серці Українського Всесвіту. Крим — це Україна! Слава Україні!”. Полный текст письма обязательно прочтите по ссылке https://crimeahrg.org/8633/