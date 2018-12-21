1. Сегодня со стороны оккупированного Армянска к админгранице с Херсонской областью прошла военная колонна, состоящая из БТР, артиллерии и полевой кухни. Одна из колонн разместилась недалеко от завода “Крымский титан”, в нескольких километрах от трассы. Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники следят за ситуацией. Кроме того, в соцсетях появилось видео из Краснодара с очередной колонной военной техники, которая, скорей всего, направляется на оккупированный россией Восток Украины, т.к. у ихтамнетов сорваны нашивки.

2. В Феодосии активизировались оккупанты: “По дороге ездят танки, на небе вертолеты. В чем дело?”. Комментарии: “Все, война”, “Вертушки слышали”, “Мне кажется, что если ездят танки и летают вертолеты, это все для нашей безопасности, и слава Богу. Значит, ни одна сволочь на Крым на полезет. Пусть они всё видят, и прежде чем сунуться, чтобы знали результат их поползновений!!!”, “Вата ватная в голове. Превратили жемчужину Чёрного моря в военную базу. Наслаждайтесь”

3. Оккупанты вчера вечером закрыли торговый центр “SeaMall” в Севастополе. Всех людей вывели из здания. Прибыло много полицаев и орков в камуфляже. Якобы “угроза взрыва”. Вчера же днем в этом центре проводили противопожарную проверку

4. Оккупанты сообщили, что последние полгода Феодосия, Судак, Едыкуйский (Ленинский) район и Керчь “питаются” только подземными водами, так как водохранилище опустело. Следующий год прогнозируют таким же плохим в плане осадков, как и 2018-ый. Будут бурить новые скважины, убивая почвы

5. За 5 лет оккупанты превратили Хансарай в Бахчисарае — в стройплощадку и склад

6. На паблике Феодосии поговорили о почте, ценах и дальнейшей судьбе Крыма: “Почему в Крым так долго идут посылки с россии? Кто знает? Анон”. Ответы: “(Из россии пишет) Потому что Крым — никем непризнанное, непонятное царство-государство. Вон, в Абхазии не то что посылки, там коровы на путях спят. Сегодня удивляетесь посылкам, а завтра коровье дерьмо с железнодорожных путей скребать будете, потому что на поездах никто ездить не будет. Судьба Абхазии и Приднестровья. Незавидная судьба. Увы, но это факт. Так что присматривайте лошадей и телеги. Ибо у вас не будет 21 века. Оставшееся, что было от Украины, доедите, и вперёд в век 12-ый”, “(Ольгинец) Вот мост достроят и посмотрим”, “Погоди, а что путин открывал? Разве не мост? Чего достраивать, если путин его открыл уже. На КАМАЗе проехал. Вы ещё какой-то мост строите?”, “Мост построили — цены возросли. Достроят ЖД мост — вообще полный пипец будет. Эти патриоты все в один голос орали: мост построят — цены упадут, а зашел в магазин и сам чуть не упал от охренения”

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7. Многие в Крыму тоскуют по украинской “Новой почте”, и ищут все возможности, чтобы передать посылки/письма на материковую Украину другими путями, создавая для этого специальные группы в соцсетях

8. В россии с 1 июня 2019 года отменяют роуминг. Крымские лживые пропагандоны подали новость так: “Роуминг отменён! В Крыму теперь не будет роуминга российских операторов мобильной связи”. Но вата в Крыму быстро раскусила новый кидняк: “Мечтать не вредно! У нас нет сотовых операторов с материка”, “Но вы держитесь, как обычно”, “Не путайте теплое с мягким!”, “Всех, кроме Крыма!(”, “А межгород остался. Бу-га-га. В зависимости от расстояния он может быть в 5 раз дороже роуминга”, “И что? Ну вот у меня МТС региона Москва и область, и я плачу по тарифам роуминга в Крыму. Потому что вышек своих у оператора в Крыму нет, они платят за аренду, а я плачу за роуминг. Теле2 вообще не ловит. Короче, опять убеждаюсь, Крым-россия частично”, “К Крыму не относится!!! Мелким шрифтом внизу!!! Крым и Северная Осетия”, “Мы к материку не относимся. То, что там отменяют или принимают, нас не касается. Мы — Крым, они — россия. Так же, как Осетия и Абхазия”, “Крым станет поистине российским, когда сюда придут все банки, торговые сети и не будут спуливать на продажу втридорога товары. А так это все пиzdeж”, “Полный пи…ец”, “Очередной п*здеж!”

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9. Раиские Госуслуги знают, что Крым — не раися: “Не могу оформить/заказать паспорт на Госуслугах. Пишет, что не верно указан орган выдачи паспорта. У меня, как и в паспорте, указано ФМС. И при оформлении/заказе паспорта для ребенка тоже с пропиской незадача — пишет: не найден регион. Что делать?”

10. Жителей Армянска насилуют украинской елкой, т.к. на новую у оккупантов денег нет. Видимо, новая севастопольская традиция от понаехавших (воровать игрушки) в городе не прижилась — так бы оккупантам новые игрушки пришлось покупать: “Как вам наряд елки 7-ми летней давности, наряд не надоел?”. Ответы: “Куда писать и жаловаться?! Честно, обидно за маленьких. Дети ждут сказки, чего-то волшебного, а каждый год одно и то же. Не верю, что нет бюджета обновить наряд и сделать декорации на площади для красивых новогодних фото! До тошноты надоели эти игрушки”, “Зато каждый год в бюджете города на это средства выделяются, миллионов так 5”, “Че, опять то же самое повесили??? В этом году должны были новые украшения закупить!”, “Забыли, видимо, что обещали”, “Зато дорогу на Иванищева три раза переделывают!”, “И программа на площади каждый год одна и та же!”

11. Во сколько пресс-конференция идола? Смотреть, конечно, не собираюсь. Просто интересно знать, в какое время на улице станет меньше идиотов. Прогуляюсь по свежему воздуху.

12. Очередную прямую линию сцаря на крымских пабликах практически проигнорировали. Только пропагандоны из Евпатории дрожащими буквами сообщили, что их Леночка находится во втором ряду и молит самого дьявола, чтобы задать вопрос луноликому от лица всего холопского царства

13. Путин на прямой линии заявил, что все жители Крыма страдают из-за западных санкций. Избавить нас от страданий путем деоккупации полуострова путин пока не намерен. Ему нравится, когда все вокруг страдают. О пользе санкций в этот раз ничего не сказал

14. Хйло настоятельно доказывает, что он поехавший.

15. Зашёл в сервис-центр на 10 минут, и тут эта крыса вещает из зомбоящика! Капец, как вы это смотрите??? Чмошник выглядит постаревшим. Либо скоро опять ботокс поедет закачивать, либо старость уже не победить…

16. Становится понятно, почему в Крым хлынул поток понаехов из всех щелей россии. А крымские ватники, прежде чем референдить, даже не поинтересовались жизнью в российской глубинке и уровнем нищеты и треша там. Еще в 2014 году люди из россии говорили мне: “Куда вы претесь? Крым еще пожалеет!”

P.S. “В россии дети учатся в школе на русском языке! — Замечательно! В Украине дети учатся в школе на украинском языке. — Нацисты!!! РПЦ — церковь русского народа. — Естественно! В Украине будет своя церковь! — Раскольники, еретики, “бендеровцы”!!! Ненависть не имеет логики”.