1. Вчера Украина подала меморандум в Международный Суд ООН в Гааге против россии о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Меморандум весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах.

2. Украинского политзаключенного Владимира Балуха 10 июня 2018 года, после того, как привезли в СИЗО Симферополя из изолятора временного содержания Раздольного, поместили в “карандаш” (узкая камера, в которой можно только стоять или сидеть). Когда Балуха привели в его камеру, он обнаружил, что из неё исчез телевизор, о наличии которого сообщает в своем официальном ответе украинскому омбудсмену российский “омбудсмен” Татьяна Москалькова. Крымская правозащитная группа расценивает это, как необоснованную изоляцию украинца от внешнего мира с целью оказать на него дополнительное давление. Напомню, Владимир Балух находится на частичной голодовке 86-ой день, Олег Сенцов голодает 30-ый день, Александр Шумков — 20-ый день.

3. Участок Северо-Крымского канала на северной окраине Армянска в аннексированном Крыму густо зарос камышом, кустарником и превращается в мусорную свалку. Местные дачники и садоводы говорят, что сады без полива усыхают, дачные кооперативы приходят в запустение. Совсем без питьевой воды Армянск пока не остался. Воду по трубопроводу подают из двух близлежащих артезианских скважин, но вода в них истощается, жалуются люди.

4. В крымском отделении секты ФСБ РПЦ начали молиться о дождях. Но не забывают в РПЦ молиться и за ихтамнетов, благословляя их на убийства.

5. Жители оккупированного Гурзуфа сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом: “Из-за попавшего в воду маслянистого вещества невозможно купаться в море. Оно остается на коже и с трудом оттирается. Люди уходят с пляжей”. Оккупанты отказались что-либо комментировать. Местные жители считают, что из-за большой плотности загрязнения, скорее всего, мазут попал в море с длинномерного судна. Также в социальных сетях сообщают о загрязненных пляжах вдоль всего южного берега. Зато теперь отмазка — туристов нет, потому что мазут.

6. Севастопольский ватник жалуется оккупанту Овсянникову на охранников, попутно описывая суровую действительность города-зоны: “Пожалуйста, приструните новых ЧОПовцев с катерных причалов на Северной стороне и в городе. Мы такие же люди, как и все, и это очень унизительно каждый день утром и вечером чувствовать себя каким-то неполноценным гражданином, каким-то заключенным. Такое впечатление, что мы оказались в тюрьме, и охранники понукают нами, досматривают, командуют, как ходить, как стоять и куда смотреть. Это очень противно и унизительно. К том же, расставленные повсеместно решетки и ограды реально мешают свободно передвигаться и могут быть серьезным препятствием при эвакуации. Мы не в полицейском государстве живем, чтобы ходить по струнке в затылок и так унижаться по несколько раз в день”. Кроме того, ватник отмечает, что шмонают их теперь дяди в камуфляже из сахалинской охранной фирмы. Хорошо, что НАТО не пришло!

7. Ватница из Алушты приглашает в ЗОНУ радости и счастья: “Все вокруг огораживается заборами и решетками от людей и для людей. Охрана территорий сужается к сидению в какой-нибудь будке и сбору денег за вход. Может, стоит вернуть беззаборную территорию и патрулирование, ведь за столько лет ни у кого не возникло мысли что-то портить? А с введением ограничений, заплативший за вход, и мусор бросит, и сломать захочет что-нибудь, ведь он заплатил!!! Большой процент таких людей сейчас. Отдыхающие по цепочке передают обстановку и свои отзывы об отдыхе. И, судя по отзывам в сети, они все хуже и хуже. Желающих отдыхать в ЗОНЕ такого отдыха скоро не станет”.

8. Жители Ялты ностальгируют по сезонам, когда было полно туристов: “Когда сезон в Ялте выглядел так! Незабываемое лето! (+ фото переполненного пляжа)”. Комментарии: “Было и такое)) но выбрали мост))) и теперь не так”, “Надеюсь, скоро будет так же”, “Крым более не курорт и не здравница”, “Скучаю”, “(Из Челябинска пишет) В Ялте тётка комнаты сдаёт, и никто не едет. Вот и радуйтесь, предатели и автоматом нищеброды. Мне вас не жаль. Упадок в Ялте жуткий. При Украине все-таки было лучше!”, “Сейчас вся эта толпа за границей загорает, ибо дешевле и лучше”, “Ой, было и такое. Помню, чтобы найти себе место, некоторые приходили с самого рання. А мы, приходившие позже, потом стелили то на пирсе, то на проходной части, то толклись на одном полотенце”, “(Из-за поребрика пишет) Сомневаюсь, что кто-то из местных тоскует по этим временам”, “(Запоребриковой крысе ответили) В моей отрасли у всех прибыль в разы просела. Не только у меня. Причем как у частников, так и у крупных фирм. Теперь в разы меньше стало заказов”, “Без надлежащего сервиса пляжи в скором будущем будут пустовать”, “Приморский пляж, 2009 год.

9. Ватник разместил видео из парка Фрунзе в Евпатории, насчитав чуток людей и невероятно этому обрадовавшись. Но в комментариях что-то пошло не так: “Парк Фрунзе. Ходил в субботу-воскресенье гулять в период по времени 21:30-00:00 часов. Наблюдал, как активно гулял народ. Людей прибавилось и это радует. Посмотрим, что будет в июле-августе”. Комментарии: “Первый раз вижу, что в это время здесь так мало людей”, “То ли еще будет…”, “Да, не густо”, “Вот так люди ждут-ждут лето и пшик! Приходится пытаться наверстать в августе. Высокими ценами, например”, “А люди где?”, “Если бы не местные, совсем никого бы не было”, “Это все свои, местные”, “Это еще много, обычно вообще никого. Опять эти патриоты пытаются убедить кого-то, что у нас есть какое-то движение. Ну это же выходные. Конечно, местные выйдут, а так никого нет в Евпатории и не будет. Очередные патриотические самовнушения”, “Меньше народу — больше кислороду”.

10. Пусто на евпаторийских пляжах и в Татарской бухте. Бегущие с моста туристы пробежали мимо. Несколько туловищ замечено на пляжах Сакского района.

11. В Керчь прут понаехавшие ихтамнеты: “Задумываемся с мужем о том, чтобы переехать к вам на ПМЖ. Муж — сотрудник росгвардии, я — медсестра. Для него работа есть, а вот для меня туговато, мягко сказать. Как дела у вас обстоят с лечебными учреждениями? Есть ли какие-то перспективы или даже не задумываться о переезде? Анонимно”. Ответы: “Вакансий медсестры валом, в больницах острая нехватка персонала. Только подойдёт ли вам наша зарплата?”, “Та что ж вас всех сюда тянет?”, “Понаехали!”, “Прям как мухи на… мед!”, “(Понаехавшая из Таганрога пишет) Приезжайте. Молодые работники, тем более медперсонал, нам нужен. А то при Украине молодежь уехала и город теперь старится”.

12. Сегодня типа “день россии”. В крымских соцсетях особого ажиотажа нет. А тут еще и против кремлевского карлика прут: “Поздравляю с днём россии! Надеюсь, что, несмотря на ту постанову и бред, которые нам 4 часа подряд пи*ли из телеэкранов, в нашей стране все станет лучше!”. Комментарии: “(Ватник разместил картинку с совковым флагом с черной лентой и словами — 12 июня для меня день траура”, “Пока смотрят "на ту постанову и бред, которые нам 4 часа подряд пи*ли из телеэкранов", лучше не будет”, “Золотые слова”. После этого комментарии закрыли.

13. По городу ездит машина (типа военных лет) цвета хаки. В ней сидят люди в форме (типа военных лет) с совецким флагом. Здесь любой день — “день победы”. Бесконечный…

14. “В Керчь прибыла казачья делегация с Кубани” в количестве 260 тушек. Отмечают день оккупанта. “Во время присоединения Крыма к россии в этой операции участвовала 1000 казаков Кубанского казачьего войска”, — отметили пропагандоны. Ага, “референдум”. Мрази!!!

P.S. “Симферополь. В парке им. Гагарина оккупанты провели “общероссийскую” акцию “Хоровод мира”. Зашибись! Проведите еще этот хоровод в Абхазии, в Южной Осетии, на Донбассе, в Нагорном Карабахе, в Приднестровье и в Сирии. “Мир” у них, ватные трындаболы!”.