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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Фильм ужасов

1. Как ни крути, а надо ехать в Херсон за безвизовым паспортом, если ты гражданин Украины. Понаехам сложней. Если документы запачканы крымским следом, то финита ля комедия: “Подскажите, пожалуйста, если кто-то оформлял шенген, проживая в Крыму, имея московскую (или другую) прописку. Интересует самый бюджетный и наименее геморройный вариант. Чтобы не лететь в ОВИР на родину. Анонимно”. Ответ: “Знакомая жаловалась, что не дают шенген в принципе, даже по загранке, выданной в Москве и с условием, что до этого был. Может, это им так не повезло”

2. Встретил старого знакомого. Он со своей женой — ватнющие ватники. Но при этом оба уже оформили украинские биометрические паспорта. Хитрожопость и беспринципность зашкаливают. А ещё собираются в Карпаты. Бандеровцев уже не боятся.

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3. Оккупанты продолжают лепить из крымских детей, граждан Украины, пушечное мясо. В евпаторийскую школу нагрянул ОМОН с оружием, которым учили пользоваться детей. Комментарии: “В кого дети целятся, держа оружие? Понимаю — представляют террориста. Но целятся при этом в кого? Знаю, не заряжено. Воспитываем уже заведомо агрессивное поколение, видящее под каждым кустом террористов”, “Ну и зачем это маленьким детям? Лучше бы мастер-класс по рисованию провели. А не дядю приводили с автоматами”, “Уже надо к чему-то готовиться? А то и сборы уже обещали”

4. Севастополь. Вчера в школе проходила встреча с какими-то спец ментами, которые рассказывали, как хорошо и правильно нужно строем ходить. Классная руководительница попросила прийти и просто записаться. Оставаться необязательно, а попу ей прикрыть нужно. Совок. Дремучий, непроглядный совок.

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5. “Ялтинский рынок, мясные ряды. Время 13:40. Места в центре пассажа продаются и сдаются в аренду. Многие просто закрыты. При этом продавцов больше, чем покупателей. Когда такое было раньше и было ли вообще? Вместе с тем почти из любого крымско-российского СМИ можно узнать, кто во всём виноват. Это чаще всего Госдеп, Украина и блогеры, которые ещё о чём-то говорят”

6. Феодосия. На днях разговаривал с бабулей. Её дочь много лет торговала на рынке обувью. С нового года сдала все документы и распродаётся. Без продаж сидит НЕДЕЛЯМИ. Возле горполиклинки на шести бутиках висит “аренда”. Раньше о таком месте и мечтать не приходилось.

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7. Когда телевизор в 2014 году врал про ихтамнетов с оружием из военторга и спонтанно возникшую самооборону, то ватники радовались. Когда телевизор стал врать про то, как мы в Крыму счастливо и богато зажили, то ватники расстроились. Надо быть последовательными: “Сейчас по телевизору выступал главврач Савельев (Ливадийская больница). Оказывается, медсёстры получают 25 тыс. руб, а если берут подработку, то и все 40 тыс. Я не понял! Кто в итоге врет?! Где он видел такие зарплаты? И такое телевидение повсеместно. Врут, клевещут!”. Ответы: “И что ж тогда весь медперсонал сбегает, как крысы с тонущего судна? Не думаю, что человек в здравом уме бросит работу за 40 тыс”, “ (Из Челябинска ватнику видней) Это последнее распоряжение правительств рф, реально начинают столько получать”, “Что Вы говорите? Реально столько начинают получать?! А кто, не подскажете? Я работаю там. Нагрузка бешеная, зарплата 11000!”, “Опять двадцать пять. П*здеж и провокация”, “В Семашко (Симферополь) санитарки в гастрологии получают 9 тысяч”, “За медиков обидно. Инфо с официального сайта центра занятости — 11830 руб”, “Вот это (11830) верная информация! У меня знакомая медсестра в Ливадии. Ещё и надбавки сняли. Голый оклад!”, “Ага, и дороги у нас супер, и всё бесплатно. Слушаю и в шоке, в каком "раю" мы живём”, “В таком маленьком городе такой п*здеж, где у всех местных хоть один знакомый да работает в Ливадии!”

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8. Симферополь. Медицинские квесты на одной ноге: “Спешу поделиться "радостной" новостью. Вчера побывал в первой горбольнице (в травмпункте). Была серьезная травма ноги. Еле доехал с острой болью. И каково было моё не удивление, когда там мне сказали, что ничем не могут помочь, даже не осмотрев ногу. Мне сказали обратиться по месту проживания. Когда я туда приехал, мне сказали, что УЗИ у них не работает, а я должен вновь вернуться в травмпункт. Хотя на то время я уже еле стоял на ноге. Подытожив, скажу, что, потратив 1000 руб на такси, потеряв 3 часа на поездки туда и обратно, я не получил никакой помощи. Сейчас еду к знакомому врачу, зная, что поможет. P.S. Дай Бог, чтобы этих горе-врачей (из травмпункта и поликлиники) лечили так же, как они лечат нас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Анон”

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9. Пока местные, заставшие цивилизацию, исписывают весь интернет гневными сообщениями о том, во что оккупанты превратили Крым, понаехавшим, не видевшим, по всей вероятности, цивилизации и в своих мухосрансках, всё нравится. Делайте выводы: “Россияне-крымчане, которые переехали жить в Крым с материка, привет вам! Расскажите, как вам живётся здесь? Поделитесь плюсами и минусами!? Только просьба одна!!! Без мата и политических убеждений! Зла, ненависти и так хватает! Анонимно”. Ответы: “Что-то молчат. Видимо, без матов не могут”, “Не надо к нам ломиться”, “Не, подождите, сейчас наслушаемся много хороших слов”, “Я вырос, уехал в 2000, вернулся в 2017. Без мата я………!!! Многоточие — это, мягко говоря, в шоке”. Далее следует много сообщений от понаехавших, которым все нравится, кроме людей

10. Прут и все новые понаехавшие. Это уже эпидемия: “Планируем переехать в Керчь с Урала. Не можем найти пока дом для покупки! Может, кто продает? И как у вас обстоят дела с детскими садами? Есть ли частные детские сады и цена? Анон”. Ответы: “Не пойму, одну меня это всё как-то настораживает? Уж простите, то с Урала, то Омск, Питер, Москва, Норильск. Вот, если честно, мне как-то странно”, “Вы чё понаехали в нашу белокаменную (Керчь)?!! Нет … туты делать и в скором времени не предвидится”, “Детских садов нет, зарплат нет, дорог нет. Добро пожаловать”, “Мы с Челябинска. Живем в Керчи уже полгода. Ребенок ходит в частный сад. 14000 тыс в месяц. С работой напряжно”

11. В ночь на 25 марта Украина переходит на летнее время. В 3:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед. Время на оккупированных россией территориях (Донбасс и Крым) вновь сравняется со временем на свободной от рашизма территории Украины

P.S. Оккупанты на пустом железнодорожном вокзале Симферополя снимают очередной фильм дидываивали. Вывесили потерты Ленина, Сталина и красные тряпки. Потом, наверное, портреты с тряпками уберут… Или не уберут. Ведь они прекрасно вписываются во всё, что сегодня происходит в Крыму. Это фильм ужасов, который длится уже пятый год. Декорацией к фильму стал весь полуостров, а массовкой — простые жители, лица которых не нуждаются в соответствующем жанру гриме. Хочется найти кнопку и выключить этот фильм, но жизнь — не телевизор

Фильм ужасов

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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