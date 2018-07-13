1. Предатели начали искать причины, почему все катится по наклонной. И на пятом году оккупации поняли, что просто влились в российскую струю: “Крымчане уж в первую очередь должны знать, почему все заморозилось (в россии). Мы не американцы, валюту не печатаем. Лишний триллиончик в закромах не лежит. Брали, где могли взять”, “А что должны знать крымчане? В закромах лежит гораздо больше триллиончика. Судя по Сочи, мосту, космодрому, Сирии, футболу и т.д. Или вы думаете, что россия последние сбережения несчастных пенсионеров спустила на Крым? Так в россии они и без Крыма НИЩЕНСТВОВАЛИ. Мы влились в эту струю следом и ТОЖЕ СТАЛИ НИЩЕНСТВОВАТЬ, КАК ОНИ. Или хотите сказать, что до 2014 года в россии было процветание, много денег, работы и пенсионеры жили припеваючи? Да отобранные тут земли, предприятия и недвига уже могли 30 раз окупить вложенное. P.S. В закромах = в офшорах”.

2. У ватника когнитивный диссонанс — х**ло и вся его ОПГ “Озеро” — воры, но пара человек в Госдуре, голосовавшие против кражи Крыма, — говнюки: “Он (путин) вор. Он такой же вор. ЕР — воры. Правительство — воры. Они все воры. Одна организованная банда. Не надо сносить 1 человека, надо сносить всю банду. Всех в Магадан. Почитать вас от коммента к комменту, и вырисовывается следующая картина: — Если в стране произошло что-то хорошее, это сделал путин. — Если в стране произошло что-то плохое, это всё враги, это все Медвед, это все ГД, кто угодно, НО ТОЛЬКО НЕ ПУТИН!!!!! Т.е. априори у путина нет никаких инструментов, он человек вообще маленький (хи-хи, 160 см) и от него ничего не зависит. Он только хорошие дела может делать, амфоры там чистенькие из моря доставать, которые за 2000 лет не покрылись никакими подводными ништяками, Крымы возвращать всякие. Кстати, не ГД ли закон тогда подписала? Единогласно, кроме пары говнюков? Тогда это не путина заслуга, верно? Так вот, по вашим же словам, путин — это максимально бесполезный человек в стране, потому что как дело доходит до важных вещей, он ни при чем, потому что сделать ничего не может. Вопрос — а нах*й он тогда такой нужен?”.

3. После вторжения в Крым полуостров стал для оккупантов менее досягаем: “Для многих Крым становится недосягаем. Ну, раз это происходит, значит это кому-то надо. Скоро будет введен ж/д мост. Может, тогда… Хотя, будет ли возможность у людей купить билет!? Есть сомнения”. Комментарии: “На нашу власть надеяться не стоит. Они только обещают”, “90% за чертой бедности. И все беднеет народ”, “У крымчан какое-то обманчивое представление о российских зп”, “Так некоторые крымчане так и думали — в богатой россии молочные реки и кисельные берега. А на самом деле, россияне казались богаче только на фоне недорогих украинских цен. Как получили российские цены и зарплаты с пенсиями, так и взвыли. С каждого утюга убеждают, что мы стали жить дольше, а в 65 и 63 — так и вовсе юнцы, полные сил”, “Скоро мост построят, тогда заживём”, “На пенсию жить можно — только недолго”, “Ждали мост — и них*ра не дало. Теперь ждём ЖД — и это последняя надежда. Потом, если ничего не изменится, можно рыть берлогу и как мишка лапу…”, “В Крыму будет Рублёвка-2, поэтому тут будет максимально плохо, чтобы побольше людей продали имущество и свалили отсюда. Искусственный геноцид. Мы полностью зависимы. От санкций мы стали, действительно, "дотационным" — порт пустой, валюты нет (прим. Крым ВСЕГДА был крайне дотационным). Подчинённые Аксёнова впаривают санатории даже по 3 штуки сразу, с молчаливого согласия Кремля, в котором путин ведёт себя довольно странно, если сравнить с нулевыми и статистикой последних лет. Быть может, это вообще двойник на троне”.

4. Жители Джанкоя (и не только) ненавидят понаехавших. И эта ненависть взаимна. Местная ватница пожаловалась, что ее с детьми выгнали с территории новых домов, где проживают ихтамнеты со своими семьями, на что получила такие комментарии: “(Понаехавшая из Благовещенска) Вы написали сюда не потому, что вас нагнали со двора, а потому что вы просто ненавидите ВОЕННОСЛУЖАЩИХ!!! Необязательно жить в новострое, чтобы вы испытывали к "понаприехавшим" негатив. Много ребят, кто ещё снимает жилье, вы так же с "любовью" к ним относитесь. Кто-то писал, что вы не против, что военнообязанные приходят на ваши площадки. Это неправда. Сама лично была в такой потасовке. Местная женщина брызгала ядом, выгоняя мам с детьми, только потому что они из семьи военнослужащих”, “(Понаехавшая из Барнаула) Жители этих домов платят за содержание этого жилья, а кто-то приходит погулять, поломать, поплевать. Ещё и возмущаются”, “Это вы еще легко отделались. Знакомая тоже зашла с ребенком. Так молодая пара (понаехавших) ее оттуда матами гнала, и это при ребенке. Совсем уже охренели!!! Люди ломают? А они что, не ломают? Или они не люди? По соседним дворам гуляют и их пускают в песочницы и т.д. НАДО ТОЖЕ ГНАТЬ!! Пусть сидят в своих дворах. А вообще табличку бы повесили: местным вход запрещен”, “(Понаехавшая) От чего вы в шоке?!! Это я в шоке от того, какого хрена вы вообще решили там прогуляться! Других мест в городе нет или что?! Как мёдом там намазано, и тянет их туда, и все тут!!!”.

5. Жители Керчи, пятый год проживая на военной базе, задают глупые вопросы: “А что делают на пляже вооружённые зеленые человечки? 11.07. Курортное”. Ответы: “Их там нет”, “Они каждый день ходят, это их маршрут”. А раньше по пляжам ходили туристы.

6. Энергомост шалит — техника горит: “Что происходит со светом в Феодосии??? Постоянные перепады!!”. Ответы: “В Хвеодосии это нормальное явление. Банально”, “Это прекрасное мерцание стабильности”, “Вчера диспетчер обещался приехать, померять напряжение в сети. Наверное, хрен дождусь”, “Тоже стоит хороший стабилизатор. Сейчас входящие вольты — 160! Постоянно вырубается!!”, “Весь вечер на стабилизаторе срабатывает нижняя защита”, “У меня вообще жить можно только поздней весной и осенью, когда нет нагрузки на сеть. Зимой и летом в среднем 170-180 В”.

7. В Крыму продолжаются обещанные оккупантами блэкауты: “А отсутствие света никого не беспокоит (Керчь)? Только на Юннатов нет электричества?”. Ответы: “Ещё один пост нужен про говнопровайдеров и сразу следующий пост, где очередные переселенцы будут спрашивать: как с водой? как со светом? как связь? хотим переехать… Да нет тут ничего и не будет”, “Все относятся с пониманием и терпеливо радуются”, “На АТП есть, но фонари не работают во дворе”, “Хреново”, “На ж-д нет”, “Керчь уже спит или есть варианты пообщаться?”, “У них света нет))”.

8. Ловите наркоманов. Оккупанты предложили “Законодательному собранию Севастополя принять Декларацию об украинской оккупации города с требованием к Украине возмещения ущерба в виде репараций и реституций”. Кроме того, ущерб россии от “полезных санкций” за оккупацию Крыма упоротые оценили в $2,5-3 трлн.

9. Тихое шуршание пакета Яровой: “Будучи у себя на даче, получил извещение, что нужно указать паспортные данные всех лиц, которые будут пользоваться Интернетом. Точно. Запамятовал. Это рассылка Алушты”.

10. В Морском состоялся шабаш военно-патриотической песни “Время выбрало нас”, на котором ихтамнеты всех ихтамнетских войн скрепостана собрались с различными флагами, включая флаги созданных ихтамнетией на Донбассе террористических организаций. Такая “гражданская война”.

11. Новости керченских пропагандонов, от которых воняет разлагающимся совком: “Керчане будут удивлены: из волн пролива появятся бронеавтомобили”, “В Керчи создают народную дружину”.

P.S. Как вы заметили, все чаще ватники в Крыму обвиняют путина во всех бедах. Некоторые считают, что это какой-то другой путин. Но большинство просто молчит. По этому поводу закончу выпуск историей жителя Керчи: “Ехал из Симферополя. Под Феодосией стояли в пробке. И тут звук сирены “скорой помощи”. Ватница в автобусе как заорет: “Может, путин едет!? Тут море!”. На дороге появился реанимобиль, а у мужика в салоне нашего автобуса громко сорвалось: “Да, хорошо бы было, если бы его в таком везли”. По салону прокатилась гробовая тишина и шок. Мужик, судя по его виду, и сам испугался своих слов, которые в оккупации привыкли произносить только на кухне. Я один в салоне ржал, видя, как слова одного испугали толпу, в которой многие думают так же, но боятся даже своих мыслей. Это стадо!”.