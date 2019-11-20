1. “Мой дом — Крым. Не я пришел к вам домой, а вы пришли ко мне, причем нагло и с оружием. История показала, что ошибки прошлого не стали уроком, и это уже третье вторжение на нашу историческую землю, сопровождающееся агрессивным геноцидом и репрессиями по национальным и религиозным мотивам”, — заявил Сервер Мустафаев. Сегодня в Ростове-на-Дону состоялось очередное судилище по “делу Хизб ут-Тахрир” (вторая Бахчисарайская группа). Из восьми репрессируемых по этому сфабрикованному делу шестеро были арестованы 12 октября 2017 года — Тимур Ибрагимов, Марлен (Сулейман) Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. Все они жили в Бахчисарае и участвовали в организации “Крымская солидарность”. Это объединение, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам. Еще двое были арестованы 22 мая 2018 года — Эдем Смаилов и Сервер Мустафаев — координатор “Крымской солидарности”.

2. В Мариупольском порту рассказали, как оккупанты досматривают суда в захваченном Керченском проливе: “Подходят они практически на резиновых лодках. С этих лодок при ветре, качке очень сложно высадиться, и вот эти сутки-двое — это как раз задержки, потому что они не могут высадиться на эти суда. Сам досмотр — это проверка судовой роли и паспортов моряков, паспортов экипажа — это практически десять минут. Все остальное время те, кто досматривают, сидят на судне, пьют чай и высиживают тот норматив, который им поставлен — один час на одно судно”, — рассказал начальник администрации портов Украины в Мариуполе Игорь Барский, который также считает, что эти задержки “были выдуманы российскими властями, чтобы объяснить необходимость защиты и контроля моста через Керченский пролив”.

3. Российские оккупанты начали в Черном море очередные военно-террористические учения, в которых задействовали 10 кораблей и авиацию.

4. И снова на минувших выходных военный клуб “ПАТРИОТ” радовал детей Евпатории — веселого детского курорта!

5. В симферопольской школе №18 оккупанты устроили “военно-спортивные игры”, на которые свезли детей от 8 до 17 лет из разных образовательных учреждений Крыма. Особое внимание было уделено оружию. Дети были в военной форме ихтамнетов.

6. Председатель правления “Морского банка” Татьяна Герасимова скулит от санкций: “Российские банки не хотят сотрудничать с Крымом. Построить какую-то качественную корсеть на сегодня нам не удается. Приезжаем на материк (прим — в россию), нас встречают, сочувствуют, но иметь в балансе корсчет Севастопольского Морского банка никто не хочет”. Российские пропагандоны отметили, что до аннексии, которую они называют “присоединением”, в Крыму работало более 70 украинских банков. Сейчас на полуострове обслуживают клиентов только 7 банков (банк РОССИЯ, РНКБ, ГЕНБАНК, Севастопольский Морской банк, ИС Банк, Крайинвестбанк и ЧБРР) из 454 финансовых учреждений россии. В начале оккупации в Крым зашло около 30 российских банков, но они очень быстро свернули свою деятельность, фактически не начав её. Также пропагандоны жалуются: “Крупные российские банки не хотят заходить в Крым, опасаясь западных санкций. В Крыму невозможно расплатиться телефоном с NFC, что доступно жителям россии. Снять деньги с карточки “Сбербанка” в крымских банкоматах можно только с комиссией. Онлайн-банкинг не предлагает никаких крымских контрагентов. Так что, видимо, еще очень долго крымчане будут оставаться гражданами "второго сорта", по крайней мере, для кредитного сектора, который давно стал мировым”.

7. Мы прощаемся еще с одним банком, который в 2014 году вперся в Крым из Краснодара, попал под санкции, санацию и завершает свое существование. До конца года недобанк РНКБ завершит поглощение Крайинвестбанка. В Крыму останется всего 6 недобанков с пониженной социальной ответственностью.

8. Пропагандон-коллаборант лживого телеканала “Крым 24” Александр Макарь назначен оккупантами шестым по счету “заместителем” т.н. “главы администрации Симферополя” Елены Проценко. Это чтобы вы лучше понимали, насколько все переплетено между пропагандонами и всякого рода орковскими чинушами.

9. В Крыму ватники все никак аксеновских туристов не посчитают: “На днях Аксенов обрадовал нас новым "рекордом" — почти 7 миллионов туристов посетили Крым в 2019 году. В общем-то, к таким вот ежегодным рекордам в советском стиле мы уже привыкли. Рекорды есть, цифры звучат все круче и круче, и только реальная жизнь почему-то об этих достижениях совсем не в курсе: увеличения потока туристов мы не заметили и на собственном кармане не ощутили. Такое впечатление, что или половина от заявленных туристов после пересечения Крымского моста пропадает в черную дыру, или же кто-то с цифрами заметно приврал. Последний вариант нам даже рассматривать нельзя, поэтому остается только черная дыра. А еще Аксенов уточнил, что вводить курортный сбор в Крыму не будут, дескать, это пока не актуально. Нифига себе, "не актуально"!!! То есть, 70 лямов рублей в бюджет не нужны??? У нас же и так все в масле, проблем нет, денег на все хватает! И вот, наблюдая такой расклад, понимаешь, что в случае введения курортного сбора, кому-то пришлось бы свои красивые рекорды подтверждать соответствующими цифрами пополнения бюджета. И это понимаем не только мы здесь, поэтому, чтобы не отвечать за базар баблом, Аксенов и товарищи с курортным сбором не спешат. Так что в следующем году опять будем слушать о новых рекордах и достижениях”. Комментарии: “7 миллионов, и это рекорд — а посчитайте, сколько было туристов 6-10 лет назад? Пробки начинались с Армянска и дорогу перейти было нереально”, “Все лето с экскурсионными бюро ездили на море, пляжи полупустые. Туристы где?”, “Туристы есть, денег у них нет. Едут в основном бюджетники, поэтому никто особо ничего и не ощутит”, “Турист из россии пошел нынче ультрабюджетный!”, “Прям ребята молодцы, деньги им не нужны, воды тоже нам не надо, да что там, люди тоже особо не ценятся”.

P.S. Последняя фраза в статье пропагандонов о санкциях и второсортности крымчан звучит так: “Мир наложил санкции на Крым. И, как всегда, страдают от этого простые люди”. О том, что страдания связаны с российской оккупацией, следствием которой явились санкции, пропагандоны, конечно же, не скажут. Кремль со своими посипаками всегда прикрываются заложниками и бесконечной “заботой” о них. Но растопить сердца Запада не удалось, да и российские компании, которые с помощью всяких ухищрений работали в Крыму, бегут отсюда, сверкая пятками. А каким безоблачным и светлым казалось предателям и оккупантам будущее в 2014 году…

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