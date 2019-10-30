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30 октября • обновлено в 05:25
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. А кто здесь останется, если все наши уедут?

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1. Православный ИГИЛ рашистов: евпаторийских школьников оккупанты опрашивают о том, готовы ли они “защищать российскую федерацию с оружием в руках, если начнется война”. Опрос проводит Минобороны рф. Заодно выявляют “неблагонадежных”.

2. Промедление с деоккупацией имеет свою цену. Очень дорого — наши дети: “Уровень милитаризации Крыма. На прошлой неделе в одной из школ (Керчи) по классам прошелся человек в военной форме, задавая ученикам типовые вопросы. В младших классах он интересовался у детей, кем бы они хотели стать, когда вырастут. После полученного ответа перечислял им преимущества службы в вс рф и называл первым шагом к этому — вступлению в “юнармию”. Среди старшеклассников его интересовали те, кто еще не вступил в ряды этого детского военного формирования. Он спрашивал о причинах их промедления”

Новости Крымнаша. А кто здесь останется, если все наши уедут?

3. В симферопольской школе №30 сотрудники оккупационного ОМОН “Беркут” провели “уроки мужества” в кадетских классах. Ну, и портреты путина на школьной доске — апофеоз тоталитарного маразма

Новости Крымнаша. А кто здесь останется, если все наши уедут?

4. Путлерюгенд подрастает: в 6-м кадетском классе ялтинской школы №11 произошла драка между учениками, двое из которых избивали и запугивали одноклассников ножами и молотками. Оккупанты отрицают ножи и молотки, о которых сообщали испуганные родители детей. Остальное подтвердили. Достойная смена ихтамнетам

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5. На пабликах Ялты во всех сетях дикий эпичный срач по поводу милитари-шабаша на набережной города. Ялтинцы сцепились с понаехами и немногочисленной местной ватой. Понаехи и вата возмущены тем, что жители города с радостью встречали украинские и зарубежные военные корабли, но ополчились против российского военного корыта. Вате и понаехам предложили задуматься над тем, почему происходит именно так. Ялта — город Сагайдачного. Без вариантов. Да и не звал город “гавань”

6. Киевский суд объявил в розыск экс-депутата крымского парламента Сергея Шувайникова, обвиняемого в госизмене. Напомню, этот коллаборант период Крыма до 2014 года называет “украинской аннексией”, и никогда не скрывал своей ненависти к Украине, из бюджета которой кормился

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7. Общаюсь с сотрудниками Ханского, расспрашиваю про Фонды. Так вот какая штука была введена оккупационным директором: на хранение принимается только золото и серебро. Про всякую керамику даже не разговаривают — это “туземный мусор”. Н — научное комплектование фондов.

8. Оккупанты объявили о начале реконструкции Большой Морской в Севастополе. В 2014-2015 годах подобные новости вызывали у ваты поросячий визг, но оккупанты уже не раз показали, к чему приводят их “реконструкции”, а потому ВСЕ комментарии такие: “Лучше бы все доделали (парки, дороги) и помогли починить старые дома людям”, “Кто принимает эти решения и кто подписывает подобное "безобразие"? Неужели в администрации не осталось тех, кто действительно любит город!”, “Там засланные эффективные менеджеры. Здесь себя проявят, пойдут наверх. (А если) нет — вслед за адмиралом в сибирский федеральный округ”, “Деньги, деньги”, “Фоткайте центр на память. Осталось 3-4 дня”, “Лучше бы доделали то, что разломали. Развалят, а потом бросят”, “Нужно хотя бы в собственной памяти сохранить неповторимый стиль и вид нашего города и его главной улицы. Больше мы этого не увидим. Никогда. Слов нет”, “Уже боюсь. Скоро как в пустыне будет”, “Ужасно, почему нужно сносить зелёные насаждения???”, “Очень расстраивает. Опять снесут не старые, не гнилые, хорошие деревья. Все, что они сажают, не приживается”

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9. “#ЧС_Алушта #ЧерныйСписок. Почему в Изобильном воду то через день дают, то на полдня отключают и вечером включают, и то воздух практически один идет? Бабушка звонила в водоканал, хотела уточнить, в чем причина. Ничего внятного не ответили, еще и нагрубили. Поливной сезон закончился, а с водой проблемы по сей день. На днях выступал Сергей Аксенов с докладом о планах правительства Республики на 5 лет. В докладе он отметил, что графиков нигде нет, вода везде есть 24/7. Вот почему он так сказал, в действительности проблемы-то есть! Вот видео его выступления, посмотрите с 1:06:28, там он говорит, что графиков нет и вода всегда есть. Кому верить? Когда нам нормально уже воду будут давать?”. Ну, сбрехал Аксенов! Снова! Вам легче? Вода появилась?

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10. В Феодосии под Дворец культуры и творчества “Чайка” пригнали старый ЗИЛ, который обмотали красными тряпками, поставили красные знамена и разместили на грузовике транспаранты со слоганами: “Слава Черному морю!”, “Машина времени”, “31 октября международный День Черного моря”. Вероятно, таким образом завлекают скрепных рашистов в музей рыбы и рыболовства, который находится здесь же. Пробито еще одно дно. А вы бы пошли в такой музей?

Новости Крымнаша. А кто здесь останется, если все наши уедут?

11. “Это правда, что многие крымчане получают биометрические загранпаспорта в Херсоне? Сложно ли это сделать и законно ли?”, — спросили в ялтинской группе. Ответы местных были в основном в таком духе: “Все нормально, делайте паспорта и весь мир перед вами”. Понаехавших, которым ничего не светит, от ответов местных разорвало пополам, потому что у нас ЕСТЬ пропуск в мир ЛЮДЕЙ, а балалайки обречены!

P.S. Часто я слышу, что в оккупации остались одни предатели. Также часто слышу вопросы: а почему вы не уезжаете? Если первое говорят откровенные идиоты, на которых даже не хочется тратить время, то на вопрос о том, почему многие остаются жить в агрессивной среде, ответ у каждого свой. Вот, например, что написал житель Бахчисарая. “Одна из главных причин, почему я живу в Крыму, несмотря на оккупацию, — могилы моих предков. Уехать просто, вернее — очень непросто. А кто здесь останется, если все наши уедут? Понаехи?”.

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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