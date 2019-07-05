Ночь на Ивана Купала: озвучены сильные обряды

В ночь на Ивана Купала, с 6 на 7 июля, можно провести древние языческие обряды для избавления от проблем и привлечения в жизнь удачи.

"6 июля начинается праздник "Свадьба Огня и Воды", огонь и вода в эту ночь очень чисты и наполнены волшебной силой", – рассказал OBOZREVATEL маг ведической традиции Игорь Мехеда.

По его словам, согласно древним славянским верованиям, эта ночь считалась ночью Силы, ее полное название звучало так: "Свадьба Купалы или Свадьба Огня и Воды в ночь пробуждения Времени".

Как пояснил Игорь Мехеда, сугубо астрономическая особенность дня состоит в том, что ежегодно в эту дату орбита Земли находится в афелии к орбите Солнца – на самом дальнем расстоянии от нее.

"В этот день, как и в другие Дни Силы, принято проводить обряды, чтобы сгармонизировать индивидуальный вихрь, или ритм, времени со вселенским и таким образом достичь удачи", в частности, еще и потому, что 6-7 июля "резко активируется и увеличивается мощность полюсов Ян и Инь, между ними возникает мощное напряжение, которое и является источником энергии, двигающей обряды и мечты к быстрому воплощению в реальность".

Купальский костер, иллюстрация Google Images

Игорь Мехеда привел ряд обрядов, которые можно провести в ночь на Ивана Купала. "Из сухой травы плетут куколки, приговаривая: "это мои проблемы", "это мои препятствия", "это мои болезни" и так далее. Затем эти куколки бросают в костер, сжигая весь этот негатив. Можно водить хоровод вокруг костра и прыгать через него, а также загадывать желания", – рассказал он.

Для карьерного роста в ночь с 6 на 7 июля он порекомендовал произносить такой заговор: "Трава выше земли, а я выше травы". Для укрепления здоровья можно искупаться в реке или умыться купальской росой.

Игорь Мехеда добавил: вечером 6 июля "начинается подъем Волны Времени", поэтому все события, которые начинаются в это время, "обречены на успех". Благоприятный период продлится до утра 8 июля. "Поэтому подавать документы на открытие предприятий, формировать идеи деловой активности и проектов, предпринимать серьезные шаги в жизни рекомендуется 6, 7 и 8 июля. Для поддержания успеха и гармонизации со Вселенским Временем, в эти дни принято зажигать 12 огней – костров, свечей, благовонных палочек и так далее, – располагая их по кругу. Огни должны догореть и погаснуть сами", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда пояснил, насколько большую опасность для планеты несут 4 астероида, которые названы астрономами в качестве потенциальной угрозы для человечества.

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