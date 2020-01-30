Главная Новости
30 января • обновлено в 16:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Готовим на осень": Ницой пригрозила России "Штурмом Москвы"

1.6т
Читать материал на украинском

Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой анонсировала рок-оперу "Штурм Москвы" по мотивам своего произведения "Сагайдачный. Штурм Москвы".

На личной странице в Facebook, она отметила, что соавтором сценария был ее супруг, историк Андрей Ницой, и даже опубликовала фото свидетельства о регистрации авторского права.

По словам писательницы, постановку покажут на сцене Киевской оперы. Кроме того, она отметила, что мечтает о том, чтобы подобные творческие инициативы поддерживал президент Украины Владимир Зеленский.

Свидетельство об авторском праве на сценарий Ницой

Свидетельство об авторском праве на сценарий Ницой

Facebook Ларисы Ницой

Новости
"Чей это голос из унитаза?" Ницой разнесла Азарова за украинский национализм

Лариса Ницой

Лариса Ницой

Gottstat.com

"На днях в Польше Дуда предложил Зеленскому отметить 100-летие совместной битвы, когда Пилсудский и Петлюра вместе разбили российскую армию. Зеленский бы мог, улыбнувшись, махнуть снисходительно ручкой и сказать Дуде: "Вы знаете, а наша Киевская опера уже готовит на осень рок-оперу "Штурм Москвы", но ваше предложение, несомненно, тоже интересно", – отметила Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров спровоцировал ажиотаж в российских пропагандистских СМИ, напомнив о скором юбилее сожжения Москвы.

  • Он напомнил, что 3 июня 1571 года войско крымского хана Девлет-Гирея захватило и сожгло Москву, и спросил, как стоит отметить 450-летие этой исторической даты.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Лариса Ницой Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
6
16
Смешно
8
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Обратите внимание- свидетельство на ТВАРЬ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ипанутым нет покоя... оскотинились вконец...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Как же все таки хорошо, что Россия имеет возможность просто плюнуть и не замечать ни Польшу, ни Украину, ни вместе взятые эти страны-обиженки... А они могут только мечтать о том, как победят Россию ибо в военном отношении ничего из себя не представляют.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги