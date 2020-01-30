"Готовим на осень": Ницой пригрозила России "Штурмом Москвы"

Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой анонсировала рок-оперу "Штурм Москвы" по мотивам своего произведения "Сагайдачный. Штурм Москвы".

На личной странице в Facebook, она отметила, что соавтором сценария был ее супруг, историк Андрей Ницой, и даже опубликовала фото свидетельства о регистрации авторского права.

По словам писательницы, постановку покажут на сцене Киевской оперы. Кроме того, она отметила, что мечтает о том, чтобы подобные творческие инициативы поддерживал президент Украины Владимир Зеленский.

Свидетельство об авторском праве на сценарий Ницой Facebook Ларисы Ницой

Лариса Ницой Gottstat.com

"На днях в Польше Дуда предложил Зеленскому отметить 100-летие совместной битвы, когда Пилсудский и Петлюра вместе разбили российскую армию. Зеленский бы мог, улыбнувшись, махнуть снисходительно ручкой и сказать Дуде: "Вы знаете, а наша Киевская опера уже готовит на осень рок-оперу "Штурм Москвы", но ваше предложение, несомненно, тоже интересно", – отметила Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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