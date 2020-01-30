Главная Новости
30 января • обновлено в 10:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Никогда не признаем!" Турция публично назвала Россию оккупантом из-за Крыма

567
Читать материал на украинском

Турецкие чиновники подтвердили, что их позиция по аннексии украинского Крыма Россией остается неизменной – Анкара никогда не признавала и не признает ее.

Об этом во время встречи группы украинских дипломатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции Андреем Сибигой и группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания Турции, заявил ее председатель Йылдырым Тугрул Тюркеш, передает Укринформ.

Он сообщил, что турецкая сторона поддерживает территориальную целостность украинского государства.

"Никогда не признаем!" Турция публично назвала Россию оккупантом из-за Крыма

Укринформ

"Как вы знаете, на всех встречах, заседаниях, мы отмечаем это и хотим отметить сегодня, в рамках встречи с парламентской группой дружбы, что и Турецкое государство, и парламент, при любых условиях поддерживают территориальную целостность Украины, никогда не признавали и не признают оккупацию полуострова Крым. Об этом было много заявлений и от нашего правительства, – решимость и настойчивость в этом вопросе остаются неизменными ", – сказал Тюркеш.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона никогда не признает аннексию Крыма Россией.

"Никогда не признаем!" Турция публично назвала Россию оккупантом из-за Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL суд Швейцарии обязал Россию выплатить почти $ 82,1 млн компенсации украинским фирмам за имущество, которое было отнято у них в аннексированном Крыму.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Турция
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Хотя с 22 ноября, возобновилось паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году....а так весмирснами!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
России на эти заявления наср.... чуть более чем полностью)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Любите Украину по-турецки! :-))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги