"Никогда не признаем!" Турция публично назвала Россию оккупантом из-за Крыма

Турецкие чиновники подтвердили, что их позиция по аннексии украинского Крыма Россией остается неизменной – Анкара никогда не признавала и не признает ее.

Об этом во время встречи группы украинских дипломатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции Андреем Сибигой и группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания Турции, заявил ее председатель Йылдырым Тугрул Тюркеш, передает Укринформ.

Он сообщил, что турецкая сторона поддерживает территориальную целостность украинского государства.

Укринформ

"Как вы знаете, на всех встречах, заседаниях, мы отмечаем это и хотим отметить сегодня, в рамках встречи с парламентской группой дружбы, что и Турецкое государство, и парламент, при любых условиях поддерживают территориальную целостность Украины, никогда не признавали и не признают оккупацию полуострова Крым. Об этом было много заявлений и от нашего правительства, – решимость и настойчивость в этом вопросе остаются неизменными ", – сказал Тюркеш.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона никогда не признает аннексию Крыма Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL суд Швейцарии обязал Россию выплатить почти $ 82,1 млн компенсации украинским фирмам за имущество, которое было отнято у них в аннексированном Крыму.

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