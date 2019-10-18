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19 октября • обновлено в 01:26
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"Ничего страшного": Сенцов неожиданно высказался о встрече Зеленского с Путиным

1.1т Читать материал на украинском

Экс-узник Кремля Олег Сенцов не считает проблемой возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.

В интервью "Укринформу" режиссер обратил внимание на то, что общество должны волновать другие темы - гибель людей на Донбассе.

"Знаете, встретиться с Путиным – ничего страшного. А вот когда девочка Ярослава гибнет от пули снайпера, это плохо. Вот это плохо. Если бы было все сделано нормально и было разведение войск, соблюдая двухкилометровую "серую зону", она бы не погибла.

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Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Коллаж

Вот это важно. А встретиться с Путиным – не проблема. Проблема в погибшей девчонке. И во всех, кто гибнет практически каждый день. Вот в чем проблема", - сказал Сенцов.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Сенцов заявил, что россияне и украинцы являются братскими народами, но с небольшими различиями.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Олег Сенцов Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Антошин Денис
Антошин Денис
Надо же, Сенцов дело говорит!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Прозрел
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