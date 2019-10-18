"Ничего страшного": Сенцов неожиданно высказался о встрече Зеленского с Путиным

Экс-узник Кремля Олег Сенцов не считает проблемой возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.

В интервью "Укринформу" режиссер обратил внимание на то, что общество должны волновать другие темы - гибель людей на Донбассе.

"Знаете, встретиться с Путиным – ничего страшного. А вот когда девочка Ярослава гибнет от пули снайпера, это плохо. Вот это плохо. Если бы было все сделано нормально и было разведение войск, соблюдая двухкилометровую "серую зону", она бы не погибла.

Путин и Зеленский Коллаж

Вот это важно. А встретиться с Путиным – не проблема. Проблема в погибшей девчонке. И во всех, кто гибнет практически каждый день. Вот в чем проблема", - сказал Сенцов.

Олег Сенцов фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Сенцов заявил, что россияне и украинцы являются братскими народами, но с небольшими различиями.

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