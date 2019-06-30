"Невероятно красивые облака": прогноз погоды в Украине на последний день июня

В воскресенье, 30 июня, в Украине ожидается вполне комфортная теплая погода, в некоторых регионах с дождями.

Соответствующий прогноз по стране показал Укргидрометцентр. Так, дожди ожидаются на востоке: в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Температура воздуха на востоке поднимется до 22-24 градусов Цельсия, на западе будет совсем жарко - 28-30 градусов, на остальной территории страны ожидается небольшая облачность и 23-26 градусов тепла.

Новости В Киеве резко ухудшилась погода

Солнце с облаками V-kosmose.com

В Киеве температура днем составит 24-26 градусов, ночью 12-14, ветер западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 30 июня Укргидрометцентр

Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook также отметила, что июнь закончится комфортной погодой. "В общем, без существенных осадков, невероятно красивые облака - фотографируйте побольше", – посоветовала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик дал прогноз погоды на июль в Украине. Ожидается настоящая летняя жара, которую разбавят грозовые дожди.

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