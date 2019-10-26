Нет глаз и носа: в Португалии женщина родила ребенка без лица. Фото

В португальском городе Сетубал, в 40 км от Лиссабона, 7 октября женщина родила ребенка фактически без глаз и носа. Врача, который уверял в отсутствии рисков, отстранили от работы.

Родители новорожденного Родриго, несмотря на многочисленные обследования во время беременности, не знали о возможных физических отклонениях в развитии ребенка. Об этом они узнали только после родов, передает служба BBC (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Как отмечается, местные чиновники проголосовали за отстранение акушера, доктора Карвальо, который сопровождал беременность, – по обвинению в халатности.

На фоне этого дела в центре внимания оказались и другие обвинения в адрес врача, которые поступали от разных родителей на протяжении последних десяти лет.

Женщина родила ребенка без лица dailymail.co.uk

Сам доктор Карвальо пока не комментировал обвинения в свой адрес – журналистам связаться с ним не удалось.

По словам молодой мамы, она сделала три УЗИ, которые провел врач Карвальо, но тот уверял, что никаких проблем нет.

Будучи на шестом месяце беременности, женщина прошла еще одно обследование, но уже в другой клинике. Там родителей предупредили о вероятности потенциальных отклонений, но и тогда Кавальо не сомневался в том, что плод полностью здоров.

"Он объяснял, что иногда во время сканирования некоторые участки лица просто не видно [...], когда лицо прижат к животу мамы", – рассказала журналистам тетя малыша.

Женщина родила ребенка без лица dailymail.co.uk

После рождения ребенка родителям сообщили, что мальчик проживет всего несколько часов. Впрочем, этого не произошло. Сейчас младенец находится в клинике на стационарном лечении.

Родители пожаловались на Карвальо в прокуратуру. Во время расследования дела выяснилось, что в его практике уже были подобные случаи: на акушера с 2013 года подали как минимум шесть жалоб. В частности, португальские СМИ узнали, что в 2011-м по недосмотру Карвальо родился ребенок с деформированным лицом и ногами, а также серьезными повреждениями мозга. На врача подали иск в суд, но его отклонили. Сейчас тому ребенку восемь лет, он перенес несколько операций, но до сих пор не может ни говорить, ни ходить самостоятельно.

Женщина родила ребенка без лица www.dailymail.co.uk

Родители не знали о возможных физических отклонениях dailymail.co.uk

Женщина родила ребенка без лица dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше женщина на 29 неделе беременности с помощью кесарева сечения родила шестерых детей, весом 1 килограмм.

Напомним, что в Днепропетровской области младенец, которому было две недели, умер после капельницы, назначенной врачом.

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