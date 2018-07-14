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Дмитрий Чернышев
Дмитрий Чернышев
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Немецкий солдат делится едой с русским ребенком, или Все они одинаковые?

3.4т

Немецкий солдат делится едой с русским ребенком.

Самая распространенная ошибка мышления в сети – тотальность мышления. Если человек придерживается наших взглядов, то он хороший и каждый его поступок прекрасен. А если оппонент из другого лагеря, то он по умолчанию ничего достойного сделать не может. Очень хорошо это видно по комментариям к посту про тайского тренера. Одни пишут, что этот человек преступник – он завел детей в пещеру и из-за него погиб один спасатель. Другие считают, что этот человек герой потому, что он помог всем детям выжить.

Это ДВА РАЗНЫХ поступка и оцениваться они должны НЕЗАВИСИМО друг от друга.

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Поясню на примере фотографии с немецким солдатом. Какие к ней были бы комментарии, предсказать несложно:

– Фашисты принесли столько горя на нашу землю, любая попытка их обеления – мерзость

– У меня дед погиб на войне, а вы сейчас такие сладенькие снимки выкладываете

– А давайте лучше снимки из Освенцима выложим

– Пропагандистская клюква

– Ты – предатель, сразу перешел бы на сторону врага и т.д.

Жизнь каждого человека состоит из тысяч поступков. Прекрасные люди могут совершать подлости и наоборот. Эдуард Лимонов написал прекрасную книгу "Это я, Эдичка", что никак не помешало ему стать чекистским провокатором и посадить множество людей в тюрьму. Фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино" – очень хорошее кино, но оно никак не влияет на то, что Никита Михалков – мерзавец. То, что немецкий солдат поделился своим пайком с ребенком не перекрывает ужасов Второй Мировой.

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Нет и коллективной вины. Забудьте про слова "ВЫ ВСЕ". Человек либеральных взглядов может убить и расчленить свою жену. Но это не делает всех либералов убийцами. Полицейские могут пытать и убивать подростков, но это не значит, что любой полицейский – убийца.

Любой поступок человека должен рассматриваться отдельно.

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Дмитрий ЧернышевДмитрий Чернышев
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Источник:ЖЖ Дмитрия Чернышева
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Gordon Yury
Gordon Yury
Не каждый, кто в детстве мучил кошку - преступник, но каждый преступник начинал с того, что мучил кошку.
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