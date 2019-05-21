Российские пропагандисты в Киеве разгневали украинцев: у Авакова отреагировали

Представители российских СМИ имеют право на осуществление своей работы в Украине, если это не нарушает украинских законов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал советник министра внутренних дел Иван Варченко, подчеркнув, что в Украине есть возможность для работы журналистам со всего мира.

"В том числе, такая возможность есть и у части российских журналистов, которые не являются пропагандистами, а таких, к сожалению, очень мало. Если говорить о НТВ, то я понимаю, что это лица, работающие на пророссийскую пропаганду. Иными словами, есть часть журналистов, которые по российским меркам являются маргинальными СМИ, но вместе с тем они пытаются соответствовать стандартам журналистики. Поэтому такие журналисты имеют возможность приехать в Украину и осуществлять свою работу", – пояснил советник главы МВД.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Что касается необходимости реакции правоохранительных органов на работу российских журналистов в Украине, то Варченко сообщил: "Закон, который запрещает лицу с камерой, мобильным телефоном или мобильной камерой осуществлять фото- или видеофиксацию в публичных местах на публичных мероприятиях, у нас нет. Каждый может свободно собирать и распространять информацию".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве были замечены пропагандисты прокремлевского телеканала "НТВ". Журналисты Инна Осипова и Андрей Стеняхин появились в сюжете российской программы "Итоги недели" от 19 мая, в котором освещали последние события в Украине.

В комментариях украинцы призвали правоохранительные органы адекватно отреагировать на данную информацию. Были и более радикальные призывы: "Нужно отлавливать!", "В клетку, а потом обменивать на украинских пленных!".

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