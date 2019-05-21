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/Новости Киева

Российские пропагандисты в Киеве разгневали украинцев: у Авакова отреагировали

41.2тЧитать материал на украинском

Представители российских СМИ имеют право на осуществление своей работы в Украине, если это не нарушает украинских законов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал советник министра внутренних дел Иван Варченко, подчеркнув, что в Украине есть возможность для работы журналистам со всего мира.

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"В том числе, такая возможность есть и у части российских журналистов, которые не являются пропагандистами, а таких, к сожалению, очень мало. Если говорить о НТВ, то я понимаю, что это лица, работающие на пророссийскую пропаганду. Иными словами, есть часть журналистов, которые по российским меркам являются маргинальными СМИ, но вместе с тем они пытаются соответствовать стандартам журналистики. Поэтому такие журналисты имеют возможность приехать в Украину и осуществлять свою работу", – пояснил советник главы МВД.

Российские пропагандисты в Киеве разгневали украинцев: у Авакова отреагировали

Скриншот с видео

Российские пропагандисты в Киеве разгневали украинцев: у Авакова отреагировали

Скриншот с видео

Что касается необходимости реакции правоохранительных органов на работу российских журналистов в Украине, то Варченко сообщил: "Закон, который запрещает лицу с камерой, мобильным телефоном или мобильной камерой осуществлять фото- или видеофиксацию в публичных местах на публичных мероприятиях, у нас нет. Каждый может свободно собирать и распространять информацию".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве были замечены пропагандисты прокремлевского телеканала "НТВ". Журналисты Инна Осипова и Андрей Стеняхин появились в сюжете российской программы "Итоги недели" от 19 мая, в котором освещали последние события в Украине.

В комментариях украинцы призвали правоохранительные органы адекватно отреагировать на данную информацию. Были и более радикальные призывы: "Нужно отлавливать!", "В клетку, а потом обменивать на украинских пленных!".

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Плесконос Александр
Плесконос Александр
Хорошая мысль: обменять на украинских режиссера и журналиста
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2
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ttt ta
ttt ta
Плесконос Александр, отличная мысль. Вперед, мы ждем.
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2
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Почему тогда К.Вышинский в тюpьме?
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Golan Sim
Golan Sim
Интересно, почему до сих пор никто из майдаунов так и не объяснил почему большинство жертв из "небесной сотни" имели ранения в СПИНУ и ЗАТЫЛОК! Это как, снайперы из "Беркута" и "Омеги" имели особые прицелы и стволы, стреляя из которых, пули летят, огибая свои цели, и попадают в них с тыла? Почему большинство ранений сделано при помощи охотничьей картечи? У спецназа МВД Украины в то время не было других боеприпасов? Почему на месте расстрелов были внезапно спилены деревья? Это чтобы было невозможно вычислить траекторию полёта пуль? Откуда у паршинского и пагубия появилось оружие, которое они совершенно открыто носили по улицам? Итак, майдауны, кто смелый дать объяснения по этим вопросам?
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