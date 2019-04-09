"Не собираемся становиться на колени": Муженко мощно пригрозил отпором России

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что украинская армия не встанет перед российским агрессором на колени, несмотря на все попытки ее расколоть.

На своей странице в Facebook он рассказал, что роль ВСУ в сохранении Украины как государства системно унижается и это представляет наибольшую угрозу национальной безопасности.

"В последнее время много сомнительных заявлений, угроз политиков и различных невежд в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Используются российские пропагандистские штампы, направленные на запугивание, раздор и раскол в армейской среде", – поделился он.

Виктор Муженко ru.slovoidilo.ua

Муженко заверил, что всегда будет стоять на защите армии, как основного фактора стабильности государства, призывать политиков и общество в целом уважать достоинство каждого военного – от солдата до генерала.

"Мы служим украинскому народу и не собираемся становиться на колени перед агрессорами и врагами Украины – это основа боевого духа Вооруженных сил", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Муженко заявил о готовности украинской армии отбить атаку агрессора в случае военной эскалации.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся