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"Не собираемся становиться на колени": Муженко мощно пригрозил отпором России

3.2тЧитать материал на украинском

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что украинская армия не встанет перед российским агрессором на колени, несмотря на все попытки ее расколоть.

На своей странице в Facebook он рассказал, что роль ВСУ в сохранении Украины как государства системно унижается и это представляет наибольшую угрозу национальной безопасности.

"В последнее время много сомнительных заявлений, угроз политиков и различных невежд в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Используются российские пропагандистские штампы, направленные на запугивание, раздор и раскол в армейской среде", – поделился он.

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Виктор Муженко

Виктор Муженко

ru.slovoidilo.ua

Муженко заверил, что всегда будет стоять на защите армии, как основного фактора стабильности государства, призывать политиков и общество в целом уважать достоинство каждого военного – от солдата до генерала.

"Мы служим украинскому народу и не собираемся становиться на колени перед агрессорами и врагами Украины – это основа боевого духа Вооруженных сил", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Муженко заявил о готовности украинской армии отбить атаку агрессора в случае военной эскалации.

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Персона
Виктор Муженко
Место
Украина
Теги
ВСУГенеральный штаб ВСУ
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Этого клоуна уже отымели под Изварино, Иловайском и Дебальцево! По ходу и дальше иметь будут!
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4
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Вот это слова Патриота, а не марионетки Коломойского!
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3
2
Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Nikolayev Boris, Языком молоть- не мешки ворочать. Сам себя напугал, сам себя вдохновил.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
А кто то его заставлял становится на колени?Может Пэтро Когда в рот сношал это пидара
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Себостьян Прейро, Ты рагуль, думае шь . что если у тебя хуй изо рта точит, то у других так же?. Нет пидар, хуи сосут только свидомые бандеры, сосут и плачут , плачут и сосут
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