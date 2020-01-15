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15 января • обновлено в 07:47
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Не мороз, но солнце: синоптики спрогнозировали потепление в Украине

1.1т
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В среду, 15 января, все области Украины попадут в зону влияния антициклона, поэтому будет сухая и теплая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, синоптики прогнозируют повышение температуры до 3−5° тепла в южных областях и центре страны.

На западе столбики термометра поднимутся до +9°. Ветер южный и юго-западный 5−10 м/с.

Новости
Тепло вернется: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

Осадков не ожидается ни в одном регионе страны.

В Киеве 15 января прогнозируется такая же ясная, сухая погода. Температура воздуха ночью — до 2° мороза, а днем — от 3−5° выше нуля.

Не мороз, но солнце: синоптики спрогнозировали потепление в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, уже в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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