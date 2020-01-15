Не мороз, но солнце: синоптики спрогнозировали потепление в Украине

В среду, 15 января, все области Украины попадут в зону влияния антициклона, поэтому будет сухая и теплая погода.
Как сообщает Укргидрометцентр, синоптики прогнозируют повышение температуры до 3−5° тепла в южных областях и центре страны.
На западе столбики термометра поднимутся до +9°. Ветер южный и юго-западный 5−10 м/с.
Погода в Украине
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Осадков не ожидается ни в одном регионе страны.
В Киеве 15 января прогнозируется такая же ясная, сухая погода. Температура воздуха ночью — до 2° мороза, а днем — от 3−5° выше нуля.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, уже в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.
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