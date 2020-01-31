Історія про двох дівчат, які пішли в глупу ніч із маршрутки на знак протесту проти російського продукту в салоні, - це історія не стільки про водія чи правила перевезень, скільки про наше рідне, місцеве, дорогеньке бидло, яке їхало того вечора до Києва з Луцька. Мене не полишає думка про те, чому на весь салон не знайшлося жодної людини, яка не стала б на сторону дівчат, що поверталися з похорону хлопця, який життя своє поклав за право бидла бути бидлом.

Аби всоте не повторювати все те очевидне, що проситься на язик стосовно цього інциденту, я маю конструктивну пропозицію, як по всій країні можна давати собі раду з росмовним продуктом. Звісно, не при цій владі. Але нехай цю ідею беруть на щит усі політичні сили, які претендують на захист українців в Україні.

АКЦИЗ. Ось що я би ввів.

Не лише алкоголь, не лише тютюн убиває – російське також убиває. І тому, на мій погляд, варто було б на державному рівні запровадити акциз на будь-який російськомовний товар.

На виході отримаємо ситуацію, коли вся україномовна продукція буде у півтора-два раза дешевшою за російськомовну. Підходиш до стелажа в книгарні і бачиш, що книга російською - удвічі дорожча. Підходиш до кіоска і бачиш, що журнал, газета чи календарик російською - удвічі дорожчі. Підходиш до дисків із музикою і бачиш, що виконавці російською - удвічі дорожчі. І так в абсолютно всіх сферах. Україномовний продукт (будь-який) хай би став доступнішим і вигіднішим. А надходження від акцизу цільово спрямовувати на розвиток україномовного контенту в цій країні.

Новости Вот так малороссы продают Украину

В умовах російсько-української війни, я вважаю, все російське є не менш шкідливим, аніж алкоголь і тютюн. Право себе отруювати - невід’ємне, але дороге. Наші людиська, присаджені на все рускомірне, мають розуміти, що їхня шкідлива звичка має ще й економічний аспект. Тож акциз на всі росмовні продукти я б розцінював як прямий протекціонізм українського інтересу. Хочуть споживати ворожомовну продукцію – хай розкошеляться. Забороняти ніхто не стане. А от обкласти немалим акцизом – чому ні?

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