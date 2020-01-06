"Не будьте в омані": Порошенко призвал помочь австралийцам в борьбе с пожарами

Лесные пожары в Австралии – не локальное история, а трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины.

Об этом пятый президент и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook. Политик также выразил глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу, передает сайт партии.

Пожары в Австралии РБК

"Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей! Все последние годы Австралия испытывала близость трагедии Украины по противодействию российской агрессии. Не будьте в омани – события в Австралии угрожают глобальными последствиями!", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, пожары в Австралии привели к тому, что начали сами формировать погоду, которая только помогает распространению огня, и заперлись в заколдованный круг. Из-за жестокой стихии уже погибли 25 человек и около 500 млн животных, а детские сады и государственные учреждения в столице страны Канберре прекратили работу.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал