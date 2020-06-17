По состоянию на утро среды, 17 июня, Львовская область является регионом с наибольшим количеством зараженных COVID-19 за последние сутки в Украине.

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Там заболели 3 227 человек, из них 155 были выявлены за последние сутки. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

От вируса скончались 105 пациентов (+9 за сутки), выздоровели 644 человека (+5). COVID-19 подозревают еще у 5 422 местных жителей (+155), продолжают бороться з коронавирусом 2 478 человек.

По оперативным данным, 16 июня лабораторные центры провели 558 ПЦР-тестов (из них новых проб – 481), из которых 155 – положительные (из них среди новых проб – 136) (65 – это жители Львова), передает Telegram-канал "Львів VS коронавірус".

Статистика по коронавирусу во Львове

Отмечается, что за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, на Львовщине умерла 66-летняя пациентка инфекционной больницы. Она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Позитивный тест на COVID-19 женщина получила неделю назад.

Названа область Украины с наибольшим количеством больных COVID-19

Ранее OBOZREVATEL писал, что количество зараженных коронавирусом в мире резко выросло. За последние сутки заболели более 142,5 тысячи человек.