Наводнение в Черновцах: мужчина в луже поймал большую рыбу голыми руками. Видео

На подтопленном Калиновском рынке в Черновцах мужчина поймал голыми руками большого карпа в луже воды между рядами.

Соответствующие фото и видео опубликовали местные жители в социальных сетях. На нем видно, что сначала "рыбак" оглушил добычу палкой, а потом взял ее в руки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Некоторые присутствующие предположили, что карп весит не менее 10 килограммов. На вопрос о том, на что клюнула рыба, мужчина пошутил: "На руку!".

Мужчина поймал рыбу в луже в Черновцах chernivtsi24 в Instagram

В комментариях к публикации пользователи отметили, что карпа скорее всего снесло течением с реки Прут, которая вышла из берегов, или с Черторийских прудов.

Большинство людей осудили действия мужчины и назвали его "зверем", поскольку он не отпустил карпа и бил рыбу по голове. Другие – позавидовали крупному улову.

Мужчина поймал рыбу в луже в Черновцах chernivtsi24 в Instagram

Наводнение в Черновцах: мужчина в луже поймал большую рыбу голыми руками

Наводнение в Черновцах: мужчина в луже поймал большую рыбу голыми руками

Наводнение в Черновцах: мужчина в луже поймал большую рыбу голыми руками

Наводнение в Черновцах: мужчина в луже поймал большую рыбу голыми руками

Наводнение в Черновцах: мужчина в луже поймал большую рыбу голыми руками

Наводнение в Черновцах: мужчина в луже поймал большую рыбу голыми руками

Наводнение в Черновцах: мужчина в луже поймал большую рыбу голыми руками

Наводнение в Черновцах: мужчина в луже поймал большую рыбу голыми руками

Наводнение в Черновцах: мужчина в луже поймал большую рыбу голыми руками

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