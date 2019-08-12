Наступил на лицо задержанному: украинские СМИ попались на громком фейке

Украинские СМИ попались на публикации неправдивой информации о "бесчинствах" Национальной полиции Украины в Николаеве.
Фейк заметил журналист OBOZREVATEL Виталий Тысячный, который является автором оригинального видео. Он рассказал, что поводом для статей стала запись, где сотрудник полиции наступает ногой на лицо человеку.
"Вечером в воскресенье (11 августа) почему-то начали продвигать в СМИ фэйк про бесчинство НПУ в Николаеве. Информация пошла как по телеграм-каналам, так и по всеукраинским сайтам. Так понимаю, чтобы частично сбить тему с массовыми задержаниями в Москве? Ведь первым видео выпустил аккаунт "Четкий ТАСС" с привязкой к "возмущениям россиян", – рассказал он.
Тысячный отметил, что данная "новость" является информационным вбросом.
"Я автор этого видео (оригинал - более 3-х минут), и сделано оно было летом 2017 года… Речь идет о приезде Надежды Савченко в Николаев. Там действительно была драка и да, полицейский стал на голову человеку. Но, конфликт еще тогда был разрешен и были публичные извинения", – подчеркнул журналист.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
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