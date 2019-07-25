"Нас не уничтожить!" Сеть взорвало видео знакового дня для Украины

В сети появилось архивное видео, снятое 24 июля 1990 года, – тогда впервые за 70 лет над мэрией Киева поднялся украинский флаг.

Историческими кадрами поделилась на своей странице в Facebook украинская писательница Оксана Забужко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поддерживая это смелое как для советского времени решение Киевсовета, люди массово выходили на улицы с национальным флагом и гордо шли с ним колоннами. Тогда патриотическая акция объединила свыше 220 тысяч человек. Собравшись на Крещатике, они двинулись к Софийскому собору, где освятили тот главный флаг, который в итоге подняли на флагштоке возле столичной мэрии.

Поднятие флага Украины в Киеве Скриншот видео

"Я так долго живу, что помню этот день – 24 июля 1990 года – вживую, до мельчайших подробностей. В тот день, после 70 лет перерыва, над моей столицей снова поднялся желто-голубой флаг. В тот день моя мама сказала мне: "Какое счастье, что я до этого дожила", – вспоминает Забужко.

"Это – то, что мы сделали вместе(да!) и то, что нас всех объединяет: и с теми, кто так же толпился на этих самых улицах 71 годом ранее (есть хроника!), и с теми, кто под этим флагом (хоругвью!) здесь еще "свечку женил" (есть пьеса у Кочерги, почитайте, кто не в теме) – до княжеских времен... Вы действительно думаете, что нас может уничтожить какая-то гнилая пены, всплывшая на волне когнитивной войны? Помните", – добавила писательница.

Следует отметить, что видео, которое она разместила на своей странице, всего за несколько часов собрало более 2 тыс. лайков, более 500 репостов и множество восторженных комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня, в День Конституции Украины, в центре временно оккупированного Донецка появился желто-голубой флаг. На видео слышно, что во время его поднятия на фоне играл гимн Украины.

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