"Наносил колоссальный ущерб": в Киеве задержали известного вора

В пятницу, 9 августа, в одном из супермаркетов Киева был задержан за кражу известный вор – 48-летний Сергей Анатольевич.

Представители охранных агентств сообщают, что мужчина последние 5 лет обворовывал все торговые сети города, нанося магазинам колоссальный ущерб. Об этом стало известно на странице в Facebook "Киев Оперативный", который ссылается на "Info&Vor&Ukraine".

Следственно-оперативная группа Дарницкого УП при осмотре его автомобиля Honda с номерами AA9270XA выявила целый багажник ворованных товаров, которые Сергей похитил в других магазинах города.

В Киеве задержали известного вора facebook.com/KyivOperativ

В Киеве задержали известного вора facebook.com/KyivOperativ

В Киеве задержали известного вора facebook.com/KyivOperativ

В Киеве задержали известного вора facebook.com/KyivOperativ

В Киеве задержали известного вора facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве воры "пометили" квартиры. Таинственные знаки попали на фото.

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