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"Наносил колоссальный ущерб": в Киеве задержали известного вора

1.9т Читать материал на украинском

В пятницу, 9 августа, в одном из супермаркетов Киева был задержан за кражу известный вор – 48-летний Сергей Анатольевич.

Представители охранных агентств сообщают, что мужчина последние 5 лет обворовывал все торговые сети города, нанося магазинам колоссальный ущерб. Об этом стало известно на странице в Facebook "Киев Оперативный", который ссылается на "Info&Vor&Ukraine".

Следственно-оперативная группа Дарницкого УП при осмотре его автомобиля Honda с номерами AA9270XA выявила целый багажник ворованных товаров, которые Сергей похитил в других магазинах города.

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В Киеве задержали известного вора

В Киеве задержали известного вора

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве задержали известного вора

В Киеве задержали известного вора

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве задержали известного вора

В Киеве задержали известного вора

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве задержали известного вора

В Киеве задержали известного вора

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве задержали известного вора

В Киеве задержали известного вора

facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве воры "пометили" квартиры. Таинственные знаки попали на фото.

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Место
Украина Киев
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
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РУССКИЕ ТЕРПИЛЫ! СЛАБАЯ ДУХОМ НАРОДНОСТЬ!!! РАБСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ!!! ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ИЗМЕНИТЬ???
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