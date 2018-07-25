Накроют сильные грозы: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

В Украине в среду, 25 июля, погоду будет определять относительно теплая и влажная воздушная масса, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни.
Как передает Укргидрометцентр, температура ночью будет в среднем колебаться от +14 до +19 гр, на побережье морей до +22; днем - +23… +28, в южной части до +32 градусов.
На западе Украины во всех областях ожидаются дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +24…+26 градусов.
В Карпатах дождь. Температура днем +26…+28 градусов.
На севере Украины также пройдут грозовые дожди, днем ожидается +25…+27 градусов.
В центре Украины местами пройдут дожди, грозы. Днем воздух прогреется до +25…+27 градусов.
На востоке Украины дожди также дожди, днем +25…+27 градусов.
На юге ожидаются грозы, днем столбик термометра поднимется до +30…+32 градусов.
В Крыму будет сухо, днем +27…+29 градусов.
В Киеве 25 июля ожидается кратковременный дождь с грозой, +25...+27.
Прогноз погоды на среду, 25 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25 ... + 27
Львов – +23 ... + 25
Ивано-Франковск – +23 ... + 25
Тернополь – +23 ... + 25
Черновцы – +23 ... + 25
Хмельницкий – +23 ... + 25
Луцк – +23 ... + 25
Ривне – +23 ... + 25
Житомир – 25 ... + 27
Винница – 25 ... + 27
Одесса – +27 ... + 29
Николаев – +29 ... + 31
Херсон – +29 ... + 31
Симферополь – +29 ... + 31
Кропивницкий – +26 ... + 28
Черкассы – 25 ... + 27
Чернигов – 25 ... + 27
Суммы – 25 ... + 27
Полтава – +26 ... + 28
Днепр – +27 ... + 29
Запорожье – +29 ... + 31
Донецк – +27 ... + 29
Луганск – +27 ... + 29
Харьков – +27 ... + 29
Киев – 25 ... + 27
Напомним, ранее синоптик предупредила о непростой погоде в Украине, отметив, что жара будет только усиливаться.
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