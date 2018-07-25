Накроют сильные грозы: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

В Украине в среду, 25 июля, погоду будет определять относительно теплая и влажная воздушная масса, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни.

Как передает Укргидрометцентр, температура ночью будет в среднем колебаться от +14 до +19 гр, на побережье морей до +22; днем - +23… +28, в южной части до +32 градусов.

На западе Украины во всех областях ожидаются дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +24…+26 градусов.

В Карпатах дождь. Температура днем +26…+28 градусов.

На севере Украины также пройдут грозовые дожди, днем ожидается +25…+27 градусов.

В центре Украины местами пройдут дожди, грозы. Днем воздух прогреется до +25…+27 градусов.

На востоке Украины дожди также дожди, днем +25…+27 градусов.

На юге ожидаются грозы, днем столбик термометра поднимется до +30…+32 градусов.

В Крыму будет сухо, днем +27…+29 градусов.

В Киеве 25 июля ожидается кратковременный дождь с грозой, +25...+27.

Прогноз погоды на среду, 25 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25 ... + 27

Львов – +23 ... + 25

Ивано-Франковск – +23 ... + 25

Тернополь – +23 ... + 25

Черновцы – +23 ... + 25

Хмельницкий – +23 ... + 25

Луцк – +23 ... + 25

Ривне – +23 ... + 25

Житомир – 25 ... + 27

Винница – 25 ... + 27

Одесса – +27 ... + 29

Николаев – +29 ... + 31

Херсон – +29 ... + 31

Симферополь – +29 ... + 31

Кропивницкий – +26 ... + 28

Черкассы – 25 ... + 27

Чернигов – 25 ... + 27

Суммы – 25 ... + 27

Полтава – +26 ... + 28

Днепр – +27 ... + 29

Запорожье – +29 ... + 31

Донецк – +27 ... + 29

Луганск – +27 ... + 29

Харьков – +27 ... + 29

Киев – 25 ... + 27

Напомним, ранее синоптик предупредила о непростой погоде в Украине, отметив, что жара будет только усиливаться.