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Накроют дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

7.8тЧитать новость на украинском

В субботу, 14 июля, ночью на Левобережье и в западных областях местами пройдет небольшой дождь. Днем в Украине, кроме юга, кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха на юге и востоке ночью 18-23, днем 29-34 градуса, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории ночью 13-18, днём 23-28, в западных областях (кроме Закарпатья) ночью 10-15, днём 17-22 градуса.

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Грозы и шквалы: в Украине резко ухудшится погода

В Киеве и области ночью без осадков, днем пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем около 25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие годы для Украины, а особенно для ее юга, станет привычным такое разрушительное стихийное бедствие, как смерчи.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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