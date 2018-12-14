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Накануне Собора в Украине: в Константинополе неожиданно объявился фанат РПЦ

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Митрополит Диоклийский Каллист неожиданно выступил с заявлением о принадлежности Украины к патриархату РПЦ.

Об этом написали пропагандистские СМИ со ссылкой на сомнительный портал, в интервью которому и прозвучали громкие фразы.

"Хотя я и являюсь митрополитом Вселенского патриархата, я совершенно не согласен с позицией, которую занял патриарх Варфоломей. Со всем должным уважением к моему патриарху я обязан сказать, что я согласен с выраженным Московским патриархатом мнением, что Украина относится к Русской церкви", — выразился Каллист.

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Митрополит Каллист является викарием Фиатирской архиепископии (Великобритания)

replyua.net

Более того, он пошел дальше, назвав ошибкой Вселенского патриарха давать автокефалию двум раскольничьим епископам Филарету и Макарию. По его словам, Константинополь более 300 лет назад передал Киевскую митрополию Москве, а теперь же якобы несправедливо отменил свое решение.

Как отметил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, РПЦ нашла хоть одного своего фаната. По его словам, заявление стало поводом для громких заголовков в российских СМИ — там тут же заговорили о расколе.

"Не зря его подкармливали с РФ последние лет 25: в Россию возили, иногда даже обеспечивали публикации в журналах РПЦ для поддержания гордого звания богослова. Вот и пригодился ресурс", — добавил Голобуцкий.

Накануне Собора в Украине: в Константинополе неожиданно объявился фанат РПЦ

Telegram AllГолобуцький

Накануне Собора в Украине: в Константинополе неожиданно объявился фанат РПЦ

Telegram AllГолобуцький

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса. Среди них — единство церкви, ее предстоятель и устав.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своим епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

СБУ был рассекречен также куратор готовящихся протестов со стороны России. Им оказался наместник Киево-Печерской лавры.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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Ш. Олег
Ш. Олег
А чому цей… Голопуцько, чи як там його, вирiшив, що РПЦ "знайшла" лише "одного свого фаната"? Вiн що, у останнi мiсяцi був так заглиблений у свої полiттехнологiї, що часу на перегляд преси не залишалося? Шкода - бо якби хоча б поверхнево пробiгся очима по заголовках, то впевнився б, що "фанатiв" РПЦ знайшлося у свiтi чимало.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Дебил, иди учебник истории штудируй, это церковь со времён Руси к Украине и её столице Киеву отрешение имеет вместо того, чтобы к улуса орды москве относиться, и не стыдно в звании митрополита таким неграмотным быть вранье москалей повтряя
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rercjd Micha
rercjd Micha
Как будут решать вопрос ЕДИНСТВА ЦЕРКВИ ? У петуха один выход: заявить завтра "Церковь- это я!"
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