Накануне Собора в Украине: в Константинополе неожиданно объявился фанат РПЦ

Митрополит Диоклийский Каллист неожиданно выступил с заявлением о принадлежности Украины к патриархату РПЦ.

Об этом написали пропагандистские СМИ со ссылкой на сомнительный портал, в интервью которому и прозвучали громкие фразы.

"Хотя я и являюсь митрополитом Вселенского патриархата, я совершенно не согласен с позицией, которую занял патриарх Варфоломей. Со всем должным уважением к моему патриарху я обязан сказать, что я согласен с выраженным Московским патриархатом мнением, что Украина относится к Русской церкви", — выразился Каллист.

Митрополит Каллист является викарием Фиатирской архиепископии (Великобритания) replyua.net

Более того, он пошел дальше, назвав ошибкой Вселенского патриарха давать автокефалию двум раскольничьим епископам Филарету и Макарию. По его словам, Константинополь более 300 лет назад передал Киевскую митрополию Москве, а теперь же якобы несправедливо отменил свое решение.

Как отметил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, РПЦ нашла хоть одного своего фаната. По его словам, заявление стало поводом для громких заголовков в российских СМИ — там тут же заговорили о расколе.

"Не зря его подкармливали с РФ последние лет 25: в Россию возили, иногда даже обеспечивали публикации в журналах РПЦ для поддержания гордого звания богослова. Вот и пригодился ресурс", — добавил Голобуцкий.

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