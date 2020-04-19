Наемники Путина разбушевались на Пасху на Донбассе: ранены трое бойцов ВСУ

В субботу, 18 апреля вооруженные формирования России 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с применением минометов 120-го и 82-го калибров, а также другими вооружениями. Ранения получили 3 бойцов ВСУ.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, наши воины в ответ открывали огонь, настойчиво и эффективно заставляя противника к соблюдению режима "Тишина". Атаковал противник преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где зафиксировано четыре обстрела.

"Так, из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили 11 мин по нашим подразделениям вблизи Луганского, а защитников Травневого обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг по полудню применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вечером – вооружения боевых машин пехоты", – говорится в сообщении.

Обстрелы ВСУ продолжаются регулярно Warsonline

На Приазовье оккупанты открывали огонь против защитников Лебединского из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Вследствие вражеских обстрелов вчера трое наших героев получили ранения.

"Агрессивное и преступное поведение российских оккупантов вызвала немедленную реакцию со стороны Объединенных сил – огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность. В случае повторения подобных провокаций украинские защитники всегда готовы предоставить захватчикам адекватную и неотвратимую ответ. По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля наши подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника", – указано в сводке ООС.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщает OBOZREVATEL, многие защитники Украины вынуждены встречать Пасху на передовой. Чтобы напомнить воинам о доме, в зону ООС им отвезли 3 тысячи пасок.

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