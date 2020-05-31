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31 мая • обновлено в 17:53
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На украинской границе – очередь из желающих попасть в Польшу. Видео

1.6т
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В воскресенье, 31 мая, на украинской границе, в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область), образовались огромная очередь из желающих попасть в Польшу.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. Он опубликовал соответствующий видеоролик, на котором изображено толпы людей, которые мокли под дождем и не соблюдали дистанцию во время пандемии коронавируса (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"31.05.2020 в 15:00. Пропускной пункт "Шегини" – очередь в Польшу", – написал депутат.

На украинской границе – очередь из желающих попасть в Польшу

На украинской границе – очередь из желающих попасть в Польшу

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 29 мая 66 пунктов пропуска на государственной границе возобновили работу. В частности, на границе с Польшей это сделали "Устилуг", "Ягодин" (Волынская область) и "Смильница", "Шегини", "Краковец", "Рава-Руська", "Грушив" (Львовская область).

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Львов
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