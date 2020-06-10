На трассе Киев-Чернигов произошло крупное ДТП с участием автобуса и грузовика с полуприцепом.

От удара оба транспортных средства загорелись. Соответствующее видео опубликовано на станице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

На трассе Киев-Чернигов автобус и грузовик загорелись после столкновения Facebook "Киева оперативного"

"Настоящий огненный ад образовался в результате ДТП на трассе Киев-Чернигов", – сказано в сообщении.

На видео видно, что огонь полностью уничтожил автобус и охватил большую часть грузовика.

На месте работают пожарные. Информации о пострадавших и причины аварии пока нет.

Также не уточняется, на каком именно отрезке трассы произошла авария.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области возле села Скребеличи в страшной аварии погибла почти вся семья, в том числе двухлетняя девочка. Выжить удалось только ее молодой маме. За рулем автомобиля, который устроил ДТП, находился полицейский

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