Отбил провокацию врага: на Ривненщине простились с погибшим на Донбассе героем. Печальный фоторепортаж

В понедельник, 2 декабря, в селе Кринички Ривненской области попрощались с убитым на Донбассе сержантом Вооруженных сил Украины Алексеем Капустяном.

На похороны пришли родственники и друзья, представители власти и общественных организаций, а также односельчане. Об этом сообщает АрміяInform (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

У героя, который пал от пули снайпера возле Водяного, остались мать, родной брат и трехлетняя дочь.

Алексея Капустяна похоронили на Ривненщине Facebook Лилии Рагуцкой

Как рассказал командир горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады подполковник Дмитрий Лысюк, Алексей был старшим на своей позиции. Во время провокационного обстрела со стороны российско-оккупационных войск он принял командирское решение и открыл огонь. В этот момент его заметил вражеский снайпер.

Побратимы также отметили, что погибший с первых дней показал себя как отважный командир, лидер военного коллектива. Как младший командир он был инициативным, самоотверженным военнослужащим – настоящим патриотом Украины, профессиональным, сдержанным и осторожным воином.

Алексея Капустяна похоронили на Ривненщине АрміяInform

Алексея Капустяна похоронили на Ривненщине АрміяInform

Алексея Капустяна похоронили на Ривненщине АрміяInform

Алексея Капустяна похоронили на Ривненщине АрміяInform

Алексея Капустяна похоронили на Ривненщине АрміяInform

Алексея Капустяна похоронили на Ривненщине АрміяInform

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник погиб на Донбассе 29 ноября. Ему было всего 26 лет. Капустяна убила вражеская пуля снайпера. В Коломые его тело встречали на коленях.

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