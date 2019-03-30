В Ривненской области после прививки против полиомиелита и гепатита умерла шестимесячная девочка.

Прививка была сделана малышке в пятницу, 29 марта, в одном из медицинских учреждений города Костополь. Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области.

Вечером состояние здоровья ребенка резко ухудшилось. Родители вызвали бригаду "скорой" медицинской помощи. До ее приезда младенец умер.

На Ривненщине прививка убила грудного ребенка pixabay.com

"По факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Тело ребенка направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена окончательная причина смерти. После этого правоохранители обещают принять соответствующее процессуальное решение. Следователи изъяли из медучреждения все необходимые документы и устанавливают обстоятельства трагического происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе вспыхнул скандал из-за мучительной смерти малыша после прививки. Как рассказала мама ребенка, уже в первую ночь после вакцинации, мальчику стало плохо.

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