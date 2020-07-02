На Полтавщине на нефтебазе произошел взрыв: есть погибший

На Полтавшини на нефтебазе произошел взрыв: есть погибший. 24 канал

В селе Соколова Балка Полтавской области из-за взрыва на территории нефтебазы погиб работник.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации 2 июля. Отмечается, что трагедия случилась накануне, 1 июля, на территории производственной базы ООО СП "Полтавская газонефтяная компания".

В результате взрыва 46-летний работник предприятия получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики не смогли помочь пострадавшему.

По предварительной информации, взрыв произошел во время перезарядки огнетушителя.

По факту смерти мужчины полиция открыла уголовное производство и выясняет все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей. Были обнаружены тела пяти жертв.