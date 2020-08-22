На Полтавщине в ДТП с грузовиком погибли малолетние дети и водитель. Фото

На Полтавщине произошли сразу две аварии, погибли дети.

В Полтавской области 22 августа произошли сразу две аварии. Погибли двое малолетних детей и один взрослый. Еще четыре человека с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Полтавской области. Так, первое ДТП произошло в Полтавском районе около 2 часов, на 336-м километре автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", вблизи села Говтвянчик.

Столкнулись автомобиль "VOLVO S60", которым управлял 30-летний водитель и грузовик "MAN". В результате ДТП водитель и пассажиры "VOLVO", дети 3 и 6 лет, скончались на месте происшествия. Пассажирка автомобиля "VOLVO" получила телесные повреждения и в тяжелом состоянии доставлена в 1-ю городскую клиническую больницу Полтавы.

Также получили телесные повреждения и доставлены в больницу водитель автомобиля "MAN" и его пассажир.

Погибли двое детей и водитель pl.npu.gov.ua

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Авария произошла вблизи села Говтвянчик pl.npu.gov.ua

Кроме того, в Глобинском районе Полтавской области, в селе Пронозовка местный житель 17 лет, управляя мопедом "Альфа" не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в Глобинскую районную больницу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства и причины обоих ДТП устанавливают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Мила под Киевом в ДТП погиб капитан полиции Иван Подольский. Мужчина попал в аварию на своем автомобиле

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