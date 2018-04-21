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"На подходе Павлик Морозов?" В украинском супермаркете нашли "коммунистическое" лакомство

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В одном из украинских супермаркетов нашли торт с явно коммунистическим названием.

"В Ашане можно прикупить торт "Тимуровец". На подходе торт "Павлик Морозов" и "Зоя Космодемьянская"?" - написал в Facebook блогер Алекс Нойт, опубликовав соответствующее фото.

Как уточнили комментаторы, изделие - от украинского производителя. При этом многие принялись высмеивать название торта в честь неформального волонтерского движения, которое было частью советской идеологической системы.

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В свою очередь другие пользователи соцсети возмутились, что образ, использовавшийся коммунистической пропагандой, не может продаваться в Украине.

Как сообщал "Обозреватель", ранее известный супермаркет под Киевом попал в скандал.

Читайте все новости по теме "Декоммунизация в Украине" на Обозревателе.

Тема
Декоммунизация в Украине
Персона
Алекс Нойт
Место
Украина
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