"На подходе Павлик Морозов?" В украинском супермаркете нашли "коммунистическое" лакомство

В одном из украинских супермаркетов нашли торт с явно коммунистическим названием.

"В Ашане можно прикупить торт "Тимуровец". На подходе торт "Павлик Морозов" и "Зоя Космодемьянская"?" - написал в Facebook блогер Алекс Нойт, опубликовав соответствующее фото.

Как уточнили комментаторы, изделие - от украинского производителя. При этом многие принялись высмеивать название торта в честь неформального волонтерского движения, которое было частью советской идеологической системы.

В свою очередь другие пользователи соцсети возмутились, что образ, использовавшийся коммунистической пропагандой, не может продаваться в Украине.

Как сообщал "Обозреватель", ранее известный супермаркет под Киевом попал в скандал.